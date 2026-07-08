Trump'ın kaldığı otelin sırrı! Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor - Son Dakika
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Trump'ın kaldığı otelin sırrı! Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor

08.07.2026 15:29
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NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklamak amacıyla Söğütözü’ndeki Marriott Hotel'i tercih etmesinin arkasındaki sır perdesi aralandı. Otel ile yeni ABD Büyükelçiliği binası arasında yerin altından uzanan ve çok az kişinin bildiği gizli bir tünel olduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dev NATO Zirvesi maratonunda konaklama adresi olarak Ankara Söğütözü'nde yer alan Marriott Hotel'i seçmesi merak uyandırmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında bu tercihin sıradan bir tesadüf olmadığını belirterek çarpıcı bir güvenlik detayını kamuoyuyla paylaştı.

SOKAĞA ÇIKMADAN BÜYÜKELÇİLİĞE GÜVENLİ GEÇİŞ

Altaylı’nın güvenilir kaynaklarına dayandırdığı iddialarına göre, söz konusu otel ile hemen karşısında konumlanan yeni ABD Büyükelçiliği yerleşkesi arasında yeraltından bağlanan gizli bir geçit bulunuyor.

Trump'ın kaldığı otelin sırrı! Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor

Bu stratejik tünel sayesinde, otelde konaklayan üst düzey yetkililer ve devlet başkanları, dışarı adım atmaya ve olası bir sokak güvenliği riskiyle karşı karşıya kalmaya gerek duymadan doğrudan büyükelçilik binasına geçiş yapabiliyor. ABD Başkanı Trump ve beraberindeki geniş güvenlik ekibinin Ankara'daki konaklama merkezi olarak bu noktayı seçmesindeki en büyük etkenin, yalnızca çok az sayıda kişinin varlığından haberdar olduğu bu yeraltı bağlantısı olduğu belirtiliyor.

Trump'ın kaldığı otelin sırrı! Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor

"SİZE BİR SIR VEREYİM Mİ?"

Kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında Fatih Altaylı, gizli tünel iddiasını şu dikkat çekici ifadelerle dile getirdi:

"Ankara’da çalıştığım dönemlerde, çok da eski değil 1990’ların başında kalacak iki üç otel vardı. Büyük Ankara, Stad, Etap. Ankara Hilton yeni bitmişti, Ankara Sheraton proje halindeydi. Site falan yoktu. Mesa Koru sitesi yeni yapılmıştı, şehir merkezine 15 kilometre mesafede olduğu için uzak bulunuyor, kimse gitmek istemiyordu. Şimdi özellikle Söğütözü bölgesinde onlarca lüks otel yükseliyor. Amerikan Başkanı Trump da bu bölgedeki bir otelde kalıyor. Ankara Marriott Hotel’de. Ben de son Ankara’ya gidişimde bu otelde kalmayı tercih ettim çünkü ABD Büyükelçiliği’ne gitmemiz gerekiyordu ve bu otel ABD Büyükelçiliği’nin tam karşısında. Çok güvenilir kaynaklardan gelen bilgiye göre Ankara Marriott Hotel ile tam karşısındaki ABD Büyükelçiliği arasında bir “tünel” var. Az sayıda kişinin bildiği bu tünel vasıtasıyla otelden dışarı çıkmadan, ABD Büyükelçiliği’ne geçebiliyorsunuz. Trump’ın bu oteli seçmesinin nedeni de bu."

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Son Dakika Güncel Trump'ın kaldığı otelin sırrı! Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor - Son Dakika

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