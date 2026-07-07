Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğine gelen son lider Meloni oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi akşam yemeğine liderlerin katılımı sürerken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni programa son ulaşan lider oldu. Meloni'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı.

LİDERLER KÜLLİYE'DE BİR ARAYA GELDİ

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi akşam yemeği verdi. Zirve kapsamında çok sayıda lider peş peşe Külliye'ye gelirken, son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin konvoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştı.

MEHTER MARŞI EŞLİĞİNDE GÖRKEMLİ KARŞILANDI, ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI

Külliye'ye giriş yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için resmi tören alanında görkemli bir karşılama yapıldı. Meloni, araçtan inip mavi halı üzerinde yürürken askeri bando tarafından çalınan Mehter Marşı törene damgasını vurdu. Meloni'nin mehter ritimleri eşliğinde binaya doğru ilerlediği anlar büyük ilgi topladı.

Zirve buluşmasında şıklığı ile göz kamaştıran İtalya Başbakanı, tören için siyah renkte zarif bir ceket-pantolon takım tercih etti. Saçlarını doğal ve açık bırakan Meloni, tarzını boynundaki büyük ve ışıltılı gerdanlığı ile tamamlayarak gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'DA

Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Zirvede savunma harcamalarının artırılması, NATO'nun caydırıcılık kapasitesi, Ukrayna'ya destek ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor.

2022'DEN BU YANA İTALYA'NIN BAŞBAKANI

Giorgia Meloni, 25 Eylül 2022'de yapılan genel seçimlerin ardından kurulan sağ koalisyon hükümetinin lideri olarak 22 Ekim 2022'de İtalya Başbakanı görevine başladı. Kardeşler İtalya (Fratelli d'Italia) partisinin lideri olan Meloni, ülke tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın siyasetçi unvanını taşıyor.

ERDOĞAN İLE İKİLİ TEMASLAR DA BEKLENİYOR

NATO Zirvesi kapsamında liderlerin resmi programın yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meloni ile savunma sanayii iş birliği, Türkiye-İtalya ilişkileri, Avrupa güvenliği ve bölgesel gelişmeleri ele alacağı görüşmeler yapması bekleniyor.

TRUMP'LA ATIŞMIŞTI

Zirvedeki bu görkemli karşılamayı daha da dikkat çekici kılan bir diğer unsur ise Giorgia Meloni’nin ABD Başkanı Donald Trump ile son günlerde yaşadığı sert sosyal medya gerilimi oldu.

Trump'ın, "Meloni benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı" iddiasıyla başlayan iki lider arasındaki tartışmada sular durulmuyor. Son olarak Trump, İtalya Başbakanı'nın kendisiyle tokalaştığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak üzerine "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" notunu düşmüştü.

Küresel basında geniş yankı uyandıran bu sıra dışı atışmanın ardından, iki liderin Ankara'daki zirvede sergileyeceği duruş ve aralarındaki soğuk rüzgarların ikili temaslara nasıl yansıyacağı uluslararası kulislerde büyük bir merak konusu haline geldi.