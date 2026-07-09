Dünyaca ünlü rapçi Ice Spice dilinde servet taşıyor - Son Dakika
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Dünyaca ünlü rapçi Ice Spice dilinde servet taşıyor

Dünyaca ünlü rapçi Ice Spice dilinde servet taşıyor
09.07.2026 14:39
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2022 yılında “Munch (Feelin’U)” şarkısıyla dünya çapında tanınan rapçi Ice Spice, dev elmas taşlı piercingi ile paylaştığı fotoğraf büyük yankı uyandırdı.

Ice Spice, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta taktığı büyük, yuvarlak elmas taşlı dil piercingini takipçilerine gösterdi. Uyumlu elmas küpesiyle çektiği selfie kısa sürede gündem olurken, hayranları ünlü rapçinin yeni görünümü hakkında farklı yorumlarda bulundu.

Bazı hayranlar piercingin boyutuyla dalga geçti. “Küpe taşı gibi” yorumları yapan takipçiler, bu kadar büyük bir piercingin dişlerine zarar verebileceğini ve yemek yemeyi zorlaştırabileceğini dile getirdi. Öte yandan, birçok kişi de mücevherin gösterişli görünümünü beğendi. 

Dünyaca ünlü rapçi Ice Spice dilinde servet taşıyor

50 BİN DOLARLIK PİERCİNG

Ice Spice’ın yeni dil piercingi 50 bin dolar değerinde. Daha önce de büyük elmas takılarıyla dikkat çeken rapçi, bu kez sıra dışı aksesuarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü rapçi Ice Spice dilinde servet taşıyor - Son Dakika

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