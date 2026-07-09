Arnavutköy'de bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arnavutköy'de bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

09.07.2026 14:57
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İstanbul Arnavutköy'de dört arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından bıçaklanan 19 yaşındaki Ahmet Keleş hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi F.K. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşları 19 olan dört arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından bıçaklanan Ahmet Keleş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden bıçağı kullandığı belirlenen F.K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Keleş ile K.D., F.K. ve E.B. isimli, yaşları 19 olan arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında F.K., yanında bulunan bıçakla Ahmet Keleş'i koltuk altından bıçakladı. Ağır yaralanan genç için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Keleş, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen K.D., F.K. ve E.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, bıçağı kullandığı tespit edilen F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler K.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ahmet Keleş, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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