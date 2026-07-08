Ortadoğu uzmanı gazeteci Feyza Gümüşdoğulu: Ankara Zirvesi NATO'nun geleceği açısından tarihi öneme sahip - Son Dakika
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Ortadoğu uzmanı gazeteci Feyza Gümüşdoğulu: Ankara Zirvesi NATO'nun geleceği açısından tarihi öneme sahip

08.07.2026 18:11
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Ortadoğu uzmanı gazeteci Feyza Gümüşdoğulu, Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ni Haberler.com'a değerlendirdi. Değişen küresel güvenlik dengeleri sebebiyle bu zirvenin öncekilerden ayrıldığını belirten Gümüşdoğulu, Türkiye'nin ittifaktaki stratejik konumunun her geçen gün güçlendiğini vurguladı. Organizasyonun çok başarılı yürütüldüğünü ifade eden uzman, Ankara'daki bu buluşmanın NATO'nun geleceğine yön verecek tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Ortadoğu üzerine yaptığı analizlerle tanınan gazeteci Feyza Gümüşdoğulu, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ni Haberler.com'a değerlendirdi. Zirvenin önceki NATO toplantılarından birçok açıdan ayrıştığını belirten Gümüşdoğulu, değişen küresel güvenlik dengeleri, ABD'nin ittifak içindeki rolüne ilişkin tartışmalar ve Türkiye'nin artan stratejik önemi nedeniyle Ankara'daki buluşmanın tarihi nitelik taşıdığını söyledi. Gümüşdoğulu, zirvede alınacak kararların NATO'nun gelecekteki yol haritasını şekillendireceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN NATO İÇİNDEKİ ÖNEMİ DAHA DA ARTTI"

Uluslararası konjonktürün son yıllarda büyük ölçüde değiştiğine dikkat çeken Gümüşdoğulu, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik mali ve askeri desteği azaltma yönündeki yaklaşımının ittifak içinde yeni arayışları beraberinde getirdiğini söyledi. Böyle bir tabloda Türkiye'nin stratejik konumunun daha da öne çıktığını belirten Gümüşdoğulu, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin Ankara'nın NATO açısından vazgeçilmez rolünü güçlendirdiğini dile getirdi.

Ortadoğu uzmanı gazeteci Feyza Gümüşdoğulu: Ankara Zirvesi NATO'nun geleceği açısından tarihi öneme sahip

"BU ZİRVE SADECE BİR LİDERLER BULUŞMASI DEĞİL"

Ankara'da gerçekleştirilen toplantının sıradan bir NATO zirvesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Gümüşdoğulu, ittifakın geleceğine ilişkin önemli kararların masada olduğuna işaret etti. NATO'nun yeni dönemde nasıl bir güvenlik politikası izleyeceği, üye ülkelerin savunma alanında nasıl hareket edeceği ve iş birliği modelinin nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli mesajların bu zirvede verileceğini ifade eden Gümüşdoğulu, "Ankara Zirvesi, NATO'nun bundan sonraki evrimine yön verecek izler taşıyor. Bu yönüyle geçmişte düzenlenen birçok zirveden daha kritik bir toplantı olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"ORGANİZASYON SON DERECE BAŞARILI"

Zirvenin organizasyonunu da değerlendiren Gümüşdoğulu, hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin zirveye özel olarak hazırlandığını belirten deneyimli gazeteci, güvenlik önlemlerinin ise NATO zirvelerinin doğal bir parçası olduğunun altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirveye katılması nedeniyle Ankara'da geniş güvenlik tedbirlerinin alınmasının olağan olduğunu ifade eden Gümüşdoğulu, bu durumun daha önce zirveye ev sahipliği yapan diğer ülkelerde de görüldüğünü hatırlattı.

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA HER ŞEY TIKIR TIKIR İŞLİYOR"

Organizasyon sürecinde herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadığını dile getiren Gümüşdoğulu, özellikle basın mensupları açısından hazırlıkların başarılı olduğunu söyledi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda sürecin planlı şekilde yürütüldüğünü belirten Gümüşdoğulu, şu ana kadar eleştirebileceği herhangi bir eksiklik görmediğini ifade ederek, zirvenin ilerleyen oturumlarını da yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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Son Dakika Nato Ortadoğu uzmanı gazeteci Feyza Gümüşdoğulu: Ankara Zirvesi NATO'nun geleceği açısından tarihi öneme sahip - Son Dakika

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