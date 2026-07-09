Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor

İran'ın Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde çok sayıda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

ABD ile İran arasında yükselen gerilim karşılıklı saldırılara dönüştü. ABD'nin iki günde toplamda yaklaşık 170 saldırı gerçekleştirdiği İran'da yeni bir hareketlilik yaşandı. İran'ın Mehr Haber Ajansı, "Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre; öğle saatlerinde Buşehr eyaletinde çok sayıda patlama sesleri duyuldu" bilgisini paylaştı.

Buşehr Valisi Muhammed Mozafari, kentin ABD tarafından saldırıya uğradığını doğruladı. Mozafari, ABD'nin Buşehr eyaletinde kıyı açıklarında bulunan ve İran'ın ham petrol ihracatının yüzde 90'ının işlendiği Hark Adası'nı hedef aldığı yönündeki haberlerin de doğru olmadığını belirtti. Mozafari, "Bu iki noktada herhangi bir olay kaydedilmedi" dedi.

Buşehr eyaleti, liman tesislerine ve sivil bir nükleer reaktöre ev sahipliği yaparken, kapsamlı bir askeri varlık bulunuyor. - BUŞEHR