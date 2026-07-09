İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler - Son Dakika
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İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

09.07.2026 15:16
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Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Liderler Zirvesi, uluslararası basının bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın diyaloğu mercek altına aldığı kapsamlı analizinde, bu tarihi zirveyi Türkiye açısından "büyük bir diplomatik kazanç" olarak nitelendirdi.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ankara'daki NATO Zirvesi, dünya basınının da yakın takibinde. Reuters'ın yabancı diplomatların görüşlerine ve zirvenin perde arkasına dayandırdığı analizinde, liderler arasındaki sıcak temasların Türk-Amerikan ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

LİDERLER ARASI SAMİMİYET İKİLİ İLİŞKİLERDEKİ BUZLARI ERİTTİ

Reuters'a konuşan birçok yabancı diplomata göre, Donald Trump'ın Ankara'daki zirveye şahsen katılım göstermesi bile Türkiye için tek başına büyük bir diplomatik başarı.

Analizde, tercümanlar aracılığıyla iletişim kurmalarına rağmen Erdoğan ve Trump'ın kameralar karşısındaki şakalaşmaları, birbirlerine yönelttikleri övgüler ve samimi tavırları dikkat çekici bulundu. Bu sıcak görüntülerin, son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik çizen ikili ilişkilerde buzları erittiği yorumu yapıldı.

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

F-35 VE S-400'DE KONGRE ENGELİ AŞILACAK MI?

Zirvenin en kritik başlıklarından biri olan savunma sanayii, Reuters analizinin de merkezinde yer aldı. ABD Başkanı'nın, Türkiye'ye yeniden F-35 savaş uçaklarının satılmasına sıcak baktığı, ancak henüz nihai bir karar verilmediği ifade edildi. Türkiye, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını ve F-35 programına geri dönmeyi hedeflerken, ABD Kongresi'ndeki yasal engellerin altı çizildi. Mevcut Amerikan yasaları, Türkiye'nin elinde Rus menşeli S-400 hava savunma sistemi bulunduğu sürece bu dönüşe izin vermiyor.

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

Analize göre; Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumu ise Rusya ile yapılan sözleşmeler ve son kullanıcı yükümlülükleri sebebiyle Ankara'nın karşısına yeni ve zorlu diplomatik sorunlar çıkarabilir. Reuters, liderler arasındaki bu bahar havasının, ABD'deki Halkbank davasına ilişkin yargı sürecinin sonuçlanmasından sadece birkaç hafta sonra yaşanmasının diplomatik atmosfer açısından son derece kritik bir zamanlama olduğuna dikkat çekti.

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

BATI İÇ SİYASET ELEŞTİRİLERİNİ RAFA KALDIRDI

Haberde, Joe Biden yönetiminin ikili ilişkilerde öne çıkardığı insan hakları ve demokrasi vurgusunun, Trump döneminde yerini tamamen "stratejik ve güvenlik odaklı" bir yaklaşıma bıraktığı belirtildi. Batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik iç siyaset eleştirilerini rafa kaldırmasının ardında ise iki temel sebep yatıyor. Türkiye'nin son yıllarda askeri teknoloji alanında küresel ölçekte kritik bir üretici konumuna yükselmesi. Türkiye'nin, Rusya'ya karşı NATO'nun güneydoğu kanadındaki en hayati denge unsuru ve stratejik partneri olarak görülmesi.

"ASKERİ GÜÇ GÖSTERİSİ" GİBİ KARŞILAMA TÖRENİ

Reuters analizinde, sadece kapalı kapılar ardındaki diplomasi değil, Ankara'nın sergilediği görkemli ev sahipliği de yer buldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde 100 atlı süvari, tören kıtası ve geleneksel Osmanlı muhafızları tarafından karşılanması, ajans tarafından bir "askeri güç gösterisi" olarak yorumlandı. Ayrıca, Erdoğan ve Trump'ın yürüyüşü esnasında gökyüzünde kırmızı, beyaz ve mavi renklerde iz bırakan Türk savaş uçaklarının gösterisi, zirvenin dünyaya verilen görsel mesajı açısından en akılda kalıcı anlarından biri olarak kaydedildi.

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Son Dakika Gündem İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler - Son Dakika

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