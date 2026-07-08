Antalya'da Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Antalya'da Tartışma Kanlı Bitti

Antalya\'da Tartışma Kanlı Bitti
08.07.2026 17:10
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Antalya'da bir otomobil sürücüsü, tartıştığı kişinin üzerine aracıyla sürdü; kişi ağır yaralandı.

Antalya'da iki kişi arasında çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, tartıştığı şahsın üzerine aracını sürdü. Otomobil ile apartman kapısı arasında sıkışan kişi yaralanırken, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda sürücü ise polis merkezine götürüldü.

6 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.B. ile apartman önünde park halindeki otomobilin yanında bulunan M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.G. araca binerken, C.B. ise otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Öfkesine hakim olamayan C.B. aracın camına ve aynasına vururken, aracını çalıştıran M.G. bölgeden ayrılmak istedi.

Bu sırada M.G., bir anda otomobili C.B.'nin üzerine sürdü. Aracın önüne aldığı C.B.'ye çarpan ve otomobil ile apartman kapısı arasında C.B.'yi sıkıştıran M.G., olayın ardından biraz uzaklaştı. C.B.'nin yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ağır yaralı C.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra M.G.'yi polis merkezine götürdü. M.G.'nin ilk ifadesinde C.B.'nin kendisine saldırdığını, oradan kaçmak isterken olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışma sonrası C.B.'nin otomobilin önüne geçtiği, bu sırada araçta bulunan M.G.'nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı C.B.'nin üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Antalya, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

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