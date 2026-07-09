Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu - Son Dakika
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Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

09.07.2026 14:34
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Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi ve ligde oynanacak derbi haftalarının tarihleri belli oldu. İşte derbi haftaları ve ilk 17 haftanın tüm programı...

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

DERBİ HAFTALARI

  • 4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
  • 6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
  • 8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  • 9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
  • 13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
  • 15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

1. HAFTA FİKSTÜRÜ

  • Beşiktaş - Eyüpspor
  • Kasımpaşa - Trabzonspor
  • Gençlerbirliği - Fenerbahçe
  • Galatasaray - Çorum FK
  • Gaziantep FK - Alanyaspor
  • RAMS Başakşehir - Kocaelispor
  • Samsunspor - Göztepe
  • Konyaspor - Çaykur Rizespor
  • Amedspor - Erzurumspor
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

2. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

3. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

4. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

5. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

6. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

7. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

8. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

9. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

10. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

11. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

12. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

13. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

14. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

15. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

16. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

17. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

SÜPER LİG'İN İLK MAÇI GAZİANTEP FK-ALANYA

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Trendyol Süper Lig, 14 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak Gaziantep FK-Alanyaspor maçıyla başlayacak. Ligde sezonun devre arası 21 Aralık 2026'da başlayacak ve 15 Ocak 2027 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ise 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak.

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

"İNŞALLAH FİKSTÜR POLEMİĞİ OLMAZ!"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: "Maç planlaması için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kulüplerle bir prova gerçekleştiriyorduk, daha önceden de bu provaları gerçekleştiriyorduk. Bu son yaptığımız toplantıda fikstüre önemli katkılar oldu. Önemli provaydı ama sadece 5-6 kulüp katıldı. 18 top torbaya atıldı ve herkesin rahatsız olacağı bir durum ortaya çıktı. Adaletli ve polemiğe izin vermeden iyi bir fikstür hazırladık. İnşallah bütün takımlara hayırlı olur ve polemikten uzak bir sezon gerçekleştiririz."

Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

"FİKSTÜRÜ BİZ DEĞİL, ÇEKTİĞİNİZ NUMARALAR BELİRLİYOR"

Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Geçtiğimiz hafta Salı günü fikstür ile ilgili detayları kulüplerle paylaştık. Perşembe günü kulüpleri davet ettik ve onlardan geri bildirimler aldık. Geri bildirimde bulunan kulüplere teşekkür ederiz. Her sene yeni bir algoritma yarattık. Burada sadece fikstür anahtarı belirledik. Bu da matematiksel bir dizilim. Asıl fikstürü oluşturan çekeceğiniz numaralar. Kamuoyundaki yanlış anlama, bizim girdiğimiz kısıtların fikstürü belli ettiğidir. Bu yanlış... Avrupa'daki algoritma ile bizimki aynı. Biz top çektiriyoruz, onlar da kulüplere numara atıyor."

"BUNLAR YİNE DİKKATE ALINDI"

Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Avrupa'da oynayan kulüplerin, karşılaşmamaları gereken haftalar, yani yasaklı haftalar var. Bunlar yine dikkate alındı. 21 Eylül ve 7 Ekim arasında ligde milli ara verilecek. Bazı milli maçlar öncesindeki haftalarda derbiler yasaklı. Buna göre de derbi haftalarını belirledik. Sadece ev sahibi kimin olacağı belirlenecek, bu da çekilecek numaralara göre olacak."

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Fikstür, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ERŞAN KUNERİ ERŞAN KUNERİ:
    demek 9. haftada ilk kayağımızı yapıp kayacağız iyi... 2 1 Yanıtla
  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    umarım bu sene fener kırmızı kart ve penaltı jokeri olmadan dürüstçe oynar. fenerin hakemi bekçiden dönme tasin kola artık maç verilmez 1 1 Yanıtla
  • Sevdam340490 Sevdam340490:
    aziz Yıldırım dedi ği oldu büyüksün başkan 0 1 Yanıtla
  • Kadir Can Kadir Can:
    Bu sene fazla takım katılmadıysa kura işi olmadımı yani daha açık konuş FB istedi gibi derbi olmuş yabancı var biz getirdik FB GS maçı yabancı orta hakem biz getirdik diyen FB TFF çok adaletli herkese eşit maşallah 0 0 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK yusuf ÇAKMAK:
    neden hep ikinci yarı Fenerbahçe gidiyor 0 0 Yanıtla
    Kadir Can Kadir Can:
    Evladım okuma yazman yokmu kura çekiyon diyor bak bütün takımlarda katılıyor 0 1
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SON DAKİKA: Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu - Son Dakika
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