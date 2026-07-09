MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB\'den Miçotakis\'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
09.07.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi "açık savaş tehdidi" olarak nitelendiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sözlerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, "Gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmalı" çağrısında bulunarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir." ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek CAATSA yaptırımlarının kaldırılması beklentisini yineledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yaptığı "Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" açıklamasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yanıt geldi. Bakanlık, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından yana olduğunu vurgulayarak, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

NATO Zirvesi kapsamında basın mensuplarının karşısına geçen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" ifadelerini kullanmıştı.

Miçotakis, NATO müttefiklerinin Atina'nın güvenlik hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini savunurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine ise, "Erdoğan ve Trump'ın F-35 ile ilgili konuşması hakkında yorum yapmayacağım." demekle yetinmişti.

MSB'DEN MİÇOTAKİS'E REAKSİYON VE SÖYLEM UYARISI

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakanlık, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak'ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz."

NATO ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen toplantıda konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

Aktürk, "Türkiye; güçlü ordusu, gelişen yerli ve millî savunma sanayii, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla; krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarı destekleyen yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kiryakos Miçotakis, Donald Trump, ABD Başkanı, Yunanistan, Türkiye, CAATSA, Güncel, Nato, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Yunan adalarının silahlandırılması başlıca tehdit .Anlaşmaları hiçe sayarak silahlandırılıp asker konuşlandırılıyor. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin basın toplantısına yoğun ilgi Gazeteciler tıka basa doldurdu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1’i hafif 2 yaralı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı
NATO Zirvesi’nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027’de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
Meloni’nin bakışları yine gündem Gözünü alamadı Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü Kan donduran olayda yeni gelişme Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:39
Flash Haber Tv’nin sahibi Erkan Kork hakkında tahliye kararı
Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork hakkında tahliye kararı
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:19
Trump’ın Türkiye kararı İsrail’i ayağa kaldırdı Netanyahu hemen harekete geçti
Trump'ın Türkiye kararı İsrail'i ayağa kaldırdı! Netanyahu hemen harekete geçti
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
10:32
MEB’den 10 maddelik talimat 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak
10:23
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi
Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 13:49:36. #7.13#
SON DAKİKA: MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.