MSB\'den Miçotakis\'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yaptığı "Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" açıklamasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yanıt geldi. Bakanlık, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından yana olduğunu vurgulayarak, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

NATO Zirvesi kapsamında basın mensuplarının karşısına geçen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" ifadelerini kullanmıştı.

Miçotakis, NATO müttefiklerinin Atina'nın güvenlik hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini savunurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine ise, "Erdoğan ve Trump'ın F-35 ile ilgili konuşması hakkında yorum yapmayacağım." demekle yetinmişti.

MSB'DEN MİÇOTAKİS'E REAKSİYON VE SÖYLEM UYARISI

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakanlık, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak'ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz."

NATO ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen toplantıda konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

Aktürk, "Türkiye; güçlü ordusu, gelişen yerli ve millî savunma sanayii, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla; krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarı destekleyen yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.