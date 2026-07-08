Erdoğan’dan NATO liderlerine 'Cesaret Siyaseti' kitabı - Son Dakika
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Erdoğan’dan NATO liderlerine 'Cesaret Siyaseti' kitabı

Erdoğan’dan NATO liderlerine \'Cesaret Siyaseti\' kitabı
08.07.2026 17:31
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Erdoğan'ın liderlere kitapla birlikte sunduğu mektubundan: - "Bu eser, şahsi bir serüvenin ötesinde, milletimizle birlikte kurduğumuz hayallerin, hayata geçirdiğimiz projelerin ve yarınlara bıraktığımız mirasın ifadesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.

NATO LİDERLERİNE İMZALI KİTAP HEDİYESİ

Erdoğan, yemek sonrası, Recep Tayyip Erdoğan Vakfı tarafından hazırlanan "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" adlı biyografik çalışmayı, kişisel hediyesi olarak imzasını taşıyan özel bir mektupla birlikte liderlere hediye etti.

Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek İngilizce hazırlanan eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı ekseninde, Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar anları, karşılaşılan zorluklar, gerçekleştirilen reformlar ve uzun vadeli hedefler üzerinden değerlendiriliyor.

Kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik yolculuğunu ve Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü "cesaret politikası" kavramı etrafında ele alıyor.

Erdoğan’dan NATO liderlerine 'Cesaret Siyaseti' kitabı

"ESER, YARINLARA BIRAKTIĞIMIZ MİRASIN İFADESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esere eşlik eden mektubunda, şu ifadelere yer verdi: "Tarih, yalnızca yaşanılan anların toplamı değil, o anlara yön veren kararların, yoğun emeklerin ve inşa edilen vizyonun ortak birikimidir. Bu eser, şahsi bir serüvenin ötesinde, milletimizle birlikte kurduğumuz hayallerin, hayata geçirdiğimiz projelerin ve yarınlara bıraktığımız mirasın ifadesidir."

Mektupta yer alan bu değerlendirme, kitabın temel yaklaşımını da ortaya koyuyor.

Eser, bireysel bir siyasi biyografinin sınırlarını aşarak, Türkiye'nin yakın tarihine millet, liderlik ve ortak gelecek perspektifinden bakmayı amaçlıyor.

Bu yönüyle çalışma, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı değişimi uluslararası kamuoyuna kendi tarihsel ve toplumsal bağlamı içerisinde anlatan kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.

AKADEMİK BİRİKİM İLE TARİHSEL ANLATI BİR ARADA

Proje direktörlüğünü Dr. Hümeyra Ş. Oktay'ın üstlendiği eser, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'nin editörlüğünde hazırlandı.

Kitap, Prof. Dr. Kireçci, Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Prof. Dr. Birol Akgün tarafından kaleme alındı.

Akademik birikim ile tarihsel anlatıyı bir araya getiren çalışma, Türkiye'nin dönüşümünü farklı boyutlarıyla değerlendiren bütüncül bir perspektif sunuyor.

Erdoğan’dan NATO liderlerine 'Cesaret Siyaseti' kitabı

TÜRKİYE'NİN HAFIZASINA KURUMSAL KATKI

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı, Türkiye'nin yakın dönem siyasi, toplumsal ve kurumsal hafızasına katkı sunmak, bu birikimi gelecek nesillere aktarmak ve uluslararası kamuoyuyla paylaşmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakıf, bu kapsamda yayın, araştırma, arşiv, hafıza merkezi, kütüphane ve müze çalışmaları yürütüyor.

Vakıf tarafından hayata geçirilen çalışmalarla, Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin belge, hatıra, tanıklık ve akademik araştırmaların sistemli biçimde bir araya getirilmesi, ülkenin siyasi ve toplumsal dönüşümünün çok yönlü olarak kayıt altına alınması amaçlanıyor.

"The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" adlı eser de bu hafıza ve yayıncılık vizyonunun uluslararası nitelikteki çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Edebiyat, Türkiye, Kültür, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan’dan NATO liderlerine 'Cesaret Siyaseti' kitabı - Son Dakika

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