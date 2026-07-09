Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti - Son Dakika
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Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

09.07.2026 14:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde liderlere hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolverlerin akıbeti belli olmaya başladı. Belçika Başbakanı Bart De Wever silahı havaalanı polisine teslim ederken, Polonya revolveri gümrükte bekletiyor. Hollanda ve İsveç hediyeleri Ankara'daki büyükelçiliklerinde muhafaza ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni revolveri Başbakanlık'ta saklıyor, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise askeri müzeye bağışlamayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından liderlere hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolverler, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.

Türk savunma sanayisini tanıtmak amacıyla liderlere verilen ve içinde gerçek mühimmatın da bulunduğu belirtilen revolverlerin farklı ülkelerde nasıl muhafaza edildiği ortaya çıktı.

BELÇİKA'DA POLİSE TESLİM EDİLDİ

Reuters'ın haberine göre; Belçika Başbakanı Bart De Wever'in, hediyeyi ancak ülkesine döndükten sonra açtığı ve revolver ile mühimmatı gördükten sonra silahı Brüksel Havalimanı polisine teslim ettiği belirtildi. Revolverin güvenlik amacıyla kasaya kaldırıldığı ifade edildi.

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

POLONYA'DA GÜMRÜKTE BEKLİYOR

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin danışmanı ise revolverin Varşova Havalimanı'nda gümrük işlemlerini beklediğini açıkladı.

Danışman, silahın güvenli şekilde muhafaza edileceğini belirterek, "Elbette kimse onunla ateş etmeyecek." ifadelerini kullandı.

HOLLANDA VE İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞE BIRAKTI

Hollanda ve İsveç başbakanlıkları da revolverlerin Ankara'daki büyükelçiliklere bırakıldığını açıkladı.

Hollanda'nın hediyeyi ülkeye götürmeden önce kullanılmaz hale getirmeyi planladığı, İsveç'in ise ithalat işlemlerinin tamamlanmasını beklediği belirtildi.

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

STARMER ÜLKESİNE GÖTÜREMEDİ

İngiliz basını, Başbakan Keir Starmer'in, silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeler nedeniyle kendisine hediye edilen revolveri İngiltere'ye götüremediğini yazdı.

MELONİ HÜKÜMET BİNASINA, VON DER LEYEN MÜZEYE GÖNDERECEK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin revolveri Roma'daki Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi'de diğer devlet hediyeleriyle birlikte muhafaza ediliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise kendisine verilen revolveri bir askeri müzeye bağışlamayı planladığı belirtildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN VİTRİNİ

Liderlere hediye edilen revolverin, 1990'lı yıllarda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen Gümüşay .357 Magnum modeli olduğu belirtildi. Ahşap kutu içerisinde sunulan revolverde Türkiye ve NATO logolarının yanı sıra, Türkçe ve İngilizce olarak "Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca" ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

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Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Apple User Apple User:
    Reisten herkese ince mesaj… 3 0 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    Emekli 20 bin alsın, sen silah hediye et .... sonra bununla gurur duyan insanlar var anlamıyorum...... 1 1 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    Adamlar önemseyip ülkelerine bile götürmemişler. Düşünün ki o İzlanda başbakanı onu evinde güzel bir hatıra olarak saklayacak :) 0 1 Yanıtla
  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    saçma ama gerçek 0 0 Yanıtla
  • Mürit Mürit:
    Ne vercekti Belçika çikolatasımı ama yanlış marka silah vermiş bizdeki Türk menşeili Canik 55 silahlarından verip ülkemizin teknolojisini tanıtabilirdi. 0 0 Yanıtla
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