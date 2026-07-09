Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi Belçika'yı karıştırdı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi Belçika'yı karıştırdı

09.07.2026 13:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde liderlere hediye ettiği isim işlemeli revolver bu kez Belçika'da gündem oldu. Belçika Başbakanı Bart De Wever'in hediyeyi ülkesine döndükten sonra açtığı, içinden silah ve mühimmat çıkması üzerine revolverin havaalanı polisine teslim edildiği öne sürüldü. Silahın akıbetine ilişkin ise henüz nihai karar verilmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılan liderlere hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolver bu kez Belçika'da gündem oldu. Belçika Başbakanı Bart De Wever'in, içinde gerçek mühimmat bulunan hediyeyi ancak ülkesine döndükten sonra açtığı ve silahın havaalanı polisine teslim edildiği öne sürüldü.

ERDOĞAN'IN HEDİYESİ BU KEZ BELÇİKA'DA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ve bir kutu mühimmat hediye etmesi uluslararası basında gündem olmaya devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, ülkesindeki yasal düzenlemeler nedeniyle revolveri İngiltere'ye götüremediğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez Belçika Başbakanı Bart De Wever ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

HEDİYEYİ BELÇİKA'DA AÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Belçika basınında yer alan haberlere göre De Wever ve beraberindeki heyet, kendilerine verilen hediyeyi Ankara'dan ayrıldıktan sonra Belçika'ya iniş yaptıklarında açtı. Kutunun içinden isim işlemeli revolver ile gerçek mühimmat çıkması üzerine silahın Brüksel yakınlarındaki Melsbroek Askeri Hava Üssü'nde görevli havaalanı polisine teslim edildiği öne sürüldü. Silahın akıbetine ilişkin ise henüz nihai karar verilmediği belirtildi.

STARMER DA ÜLKESİNE GÖTÜREMEMİŞTİ

Daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Erdoğan'ın hediye ettiği revolveri ülkesine götüremediğini açıklamıştı. Starmer, İngiltere'nin silah ithalatına ilişkin mevzuatı nedeniyle revolveri Ankara'da bıraktığını söylemişti.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi Belçika'yı karıştırdı - Son Dakika

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