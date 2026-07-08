İmamoğlu hakkında 'tehdit' soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu hakkında 'tehdit' soruşturması

İmamoğlu hakkında \'tehdit\' soruşturması
08.07.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisini tehdit' suçundan resen soruşturma başlattı.

Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın 64. duruşmasında mahkeme heyeti önünde sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisini tehdit' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, 'Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...' şeklindeki sözleri nedeniyle, 'Kamu görevlisini tehdit' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLDU?

Davanın 64. duruşmasında savunma yapmak üzere kürsüye gelen Ekrem İmamoğlu, savunma süresinin kısıtlandığı iddiası üzerine mahkeme başkanı ile girdiği tartışmanın ardından duruşma salonundan çıkarıldı. Salonda tansiyonun yükselmesi üzerine mahkeme heyeti SEGBİS ses ve görüntü kayıt sistemini kapattırdı.

İmamoğlu, davanın alelacele bitirilmek istendiğini öne sürdü. Önceki duruşmalarda takvimin 10 Ağustos'a sarkabileceğinin söylendiğini ancak aniden 9 Temmuz'da karar kılındığını belirten İmamoğlu, kendisine sadece birkaç saatlik savunma süresi verildiğini iddia ederek durumu "ağır hak ihlali" olarak nitelendirdi.

İmamoğlu, mahkeme başkanına hitaben, "Ümit Özdağ Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı tam gün savunma yaptı, sevgili Selahattin Demirtaş ne yazık ki serbest bırakılmıyor, 14 gün kesilmeden savunma yaptı" diyerek kendisine yönelik adaletsiz bir çifte standart uygulandığını vurguladı.

Savunma metnine müdahale edilemeyeceğini belirten İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nu kısıtlamak size, kürsünüze, Türk yargısına zarar verir. Sizin verdiğiniz kararı umursamıyorum, siz bununla baş başa kalırsınız ama Türk yargısı zarar görür. Bugün ne konuşacağıma karar verecek değilsiniz, metni ben belirlerim" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI: YA SAVUNMA YAPARSINIZ YA SUSMA HAKKINIZI KULLANIRSINIZ

Mahkeme Başkanı ise takvimde esneme yapılmayacağını net bir dille ifade ederek, İmamoğlu'na "Kuralda değişiklik yapmayacağız. Yargılamayı belirlediğimiz takvimde bitireceğiz. Savunma yapıp yapmamak sizin takdirinizde. Ya savunma yaparsınız ya susma hakkınızı kullanırsınız. Susma hakkınızı kullanmayacaksanız savunma alacağız" sözleriyle karşılık verdi. 

İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARILDI

63 duruşmadır savcılığın tek bir somut delil sunulamadığını ileri süren İmamoğlu, Ankara'daki tarihi 36. NATO Zirvesi'ni hatırlatarak, "Böyle bir ortamda Ekrem İmamoğlu'nun susturulmasını nasıl anlatabilirsiniz?" diye sordu.

İmamoğlu’nun eleştirilerinin dozunu artırması üzerine sinirler gerildi. Mahkeme başkanı, "Heyet olarak duruşmaların uzamasına biz sebep olmadık. Burası senin yargılayacağın mekan değil, sen yargılanmaya geldin" diyerek jandarmaya İmamoğlu’nun salondan çıkarılması talimatını verdi.

"BENİM ANKARA'DA YARGILAYACAKLARIM BURADA YARGILAYANLARA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Bu kararla birlikte salonda protesto sesleri yükselirken, Ekrem İmamoğlu jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı. Bu sırada arkasına dönerek mahkeme heyetine seslenen İmamoğlu, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım burada yargılayanlara müdahale etmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır. Ben savunma yapmaya değil, yargılamaya geldim. yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...” dedi.

Kaynak: DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu hakkında 'tehdit' soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı Maça damga vuran anlar İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
İniş takımı kırılan uçaktaki 181 yolcu tahliye edildi İniş takımı kırılan uçaktaki 181 yolcu tahliye edildi
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Ankara’da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027’de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 17:06:49. #.0.2#
SON DAKİKA: İmamoğlu hakkında 'tehdit' soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.