İmamoğlu hakkında \'tehdit\' soruşturması

Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın 64. duruşmasında mahkeme heyeti önünde sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisini tehdit' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, 'Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...' şeklindeki sözleri nedeniyle, 'Kamu görevlisini tehdit' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLDU?

Davanın 64. duruşmasında savunma yapmak üzere kürsüye gelen Ekrem İmamoğlu, savunma süresinin kısıtlandığı iddiası üzerine mahkeme başkanı ile girdiği tartışmanın ardından duruşma salonundan çıkarıldı. Salonda tansiyonun yükselmesi üzerine mahkeme heyeti SEGBİS ses ve görüntü kayıt sistemini kapattırdı.

İmamoğlu, davanın alelacele bitirilmek istendiğini öne sürdü. Önceki duruşmalarda takvimin 10 Ağustos'a sarkabileceğinin söylendiğini ancak aniden 9 Temmuz'da karar kılındığını belirten İmamoğlu, kendisine sadece birkaç saatlik savunma süresi verildiğini iddia ederek durumu "ağır hak ihlali" olarak nitelendirdi.

İmamoğlu, mahkeme başkanına hitaben, "Ümit Özdağ Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı tam gün savunma yaptı, sevgili Selahattin Demirtaş ne yazık ki serbest bırakılmıyor, 14 gün kesilmeden savunma yaptı" diyerek kendisine yönelik adaletsiz bir çifte standart uygulandığını vurguladı.

Savunma metnine müdahale edilemeyeceğini belirten İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nu kısıtlamak size, kürsünüze, Türk yargısına zarar verir. Sizin verdiğiniz kararı umursamıyorum, siz bununla baş başa kalırsınız ama Türk yargısı zarar görür. Bugün ne konuşacağıma karar verecek değilsiniz, metni ben belirlerim" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI: YA SAVUNMA YAPARSINIZ YA SUSMA HAKKINIZI KULLANIRSINIZ

Mahkeme Başkanı ise takvimde esneme yapılmayacağını net bir dille ifade ederek, İmamoğlu'na "Kuralda değişiklik yapmayacağız. Yargılamayı belirlediğimiz takvimde bitireceğiz. Savunma yapıp yapmamak sizin takdirinizde. Ya savunma yaparsınız ya susma hakkınızı kullanırsınız. Susma hakkınızı kullanmayacaksanız savunma alacağız" sözleriyle karşılık verdi.

İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARILDI

63 duruşmadır savcılığın tek bir somut delil sunulamadığını ileri süren İmamoğlu, Ankara'daki tarihi 36. NATO Zirvesi'ni hatırlatarak, "Böyle bir ortamda Ekrem İmamoğlu'nun susturulmasını nasıl anlatabilirsiniz?" diye sordu.

İmamoğlu’nun eleştirilerinin dozunu artırması üzerine sinirler gerildi. Mahkeme başkanı, "Heyet olarak duruşmaların uzamasına biz sebep olmadık. Burası senin yargılayacağın mekan değil, sen yargılanmaya geldin" diyerek jandarmaya İmamoğlu’nun salondan çıkarılması talimatını verdi.

"BENİM ANKARA'DA YARGILAYACAKLARIM BURADA YARGILAYANLARA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Bu kararla birlikte salonda protesto sesleri yükselirken, Ekrem İmamoğlu jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı. Bu sırada arkasına dönerek mahkeme heyetine seslenen İmamoğlu, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım burada yargılayanlara müdahale etmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır. Ben savunma yapmaya değil, yargılamaya geldim. yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...” dedi.