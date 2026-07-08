Kestel'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ümitalan Rampası mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan helikopterlerle, karadan ise ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.