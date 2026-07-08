Külliye'nin listesinde Ahmet Kaya da yer aldı! Trump karşılandığı sırada "Kum Gibi" çalındı - Son Dakika
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Külliye'nin listesinde Ahmet Kaya da yer aldı! Trump karşılandığı sırada "Kum Gibi" çalındı

08.07.2026 18:36
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NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama törenine sürpriz bir müzik seçimi damga vurdu. Törende, Ahmet Kaya'nın sevilen eserlerinden "Kum Gibi" piyano eşliğinde yorumlandı. Resmi programda bu şarkının tercih edilmesi kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasına girerek büyük yankı uyandırdı.

Dün, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandığı sırada çalınan müzik dikkat çekti.

AHMET KAYA'NIN SEVİLEN ESERİ PİYANO EŞLİĞİNDE YORUMLANDI

Törende Ahmet Kaya'nın sevilen eserlerinden "Kum Gibi", piyano eşliğinde yorumlandı. Resmi karşılama programında bu eserin tercih edilmesi, kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olurken, çok sayıda kullanıcı söz konusu seçime ilişkin paylaşım ve değerlendirmelerde bulundu.

1994 YILINDA YAYIMLANMIŞTI

Söz ve müziği Ahmet Kaya'ya ait olan "Kum Gibi", sanatçının 5 Mayıs 1994'te GAM Müzik etiketiyle yayımlanan "Şarkılarım Dağlara" albümünde yer alıyor. Eser, yıllar sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninde seslendirilmesiyle yeniden gündeme geldi. 

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Son Dakika Ahmet Kaya Külliye'nin listesinde Ahmet Kaya da yer aldı! Trump karşılandığı sırada 'Kum Gibi' çalındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    Filistin Gazze için kendini yırtanlar iyi bakın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Külliye'nin listesinde Ahmet Kaya da yer aldı! Trump karşılandığı sırada "Kum Gibi" çalındı - Son Dakika
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