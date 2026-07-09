Almanya'da Aşırı Sıcaklar 5 Bin 120 Can Aldı

Almanya'da halk sağlığı konusunda otorite kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI), haziran ayında etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 120'ye yükseldiğini bildirdi.

Almanya'da ardı ardına sıcaklık rekorlarının kırıldığı haziran ayında meydana gelen ölümlerde ciddi bir artış yaşandı. Ülkede halk sağlığı konusunda otorite kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayımlanan raporda, haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 120'ye yükseldiği bildirildi. Can kayıplarının sıcak çarpması ile aşırı sıcakların mevcut sağlık sorunlarını kötüleştirmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

RKI tarafından yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcak havadan en çok 85 yaş ve üzeri olan yaşlılar etkilendi. Buna göre sıcak hava dalgasına bağlı olarak 85 yaşın üzerinde olan 2 bin 950 kişi hayatını kaybetti. 75-84 yaş aralığında olan bin 320 kişi, 65-74 yaş aralığındaki 550 kişi, 65 yaşın altında ise 300 kişi sıcak hava nedeniyle yaşamlarını yitirdi. RKI verilerinde, 85 yaş üzeri olup da aşırı sıcaktan hayatını kaybedenlerin bin 780'inin kadın, bin 170'inin ise erkek olduğu aktarıldı. Can kayıplarının sıcak çarpması ile aşırı sıcakların mevcut sağlık sorunlarını kötüleştirmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Almanya'da sıcaklıklar yine yükselecek

Alman Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) son verilerine göre, Almanya'nın güneyinde yarından itibaren hava sıcaklıkları 34 derecenin üstüne çıkacak. Pazar günü ise ülkenin güney ve güneybatı bölgelerinde sıcaklıklar 36 dereceye ulaşacak.

En çok ölüm 2018 yılında meydana gelmişti

Almanya'da sıcak hava nedeniyle 2025 yılında 2 bin 550, 2024 ve 2023 yıllarında 3 bin, 2022 yılında 4 bin 700 kişi hayatını kaybetmişti. Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı yıllar ise 6 bin 900 ölüm ile 2019, 8 bin 400 kişi ile 2018 yılı olmuştu.

Ülkede haziran ayında hava sıcaklıkları üç gün üst üste 41 santigrat derecenin üzerine çıkarak rekor kırmıştı. - BERLİN