Kuveyt, hava sahasına giren 4 füze ve 10 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, silahlı kuvvetlerin sabah saatlerinde Kuveyt hava sahasında 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 insansız hava aracı (İHA) tespit ettiğini aktardı.
Füze ile İHA'ların önlendiğini ve etkisiz hale getirildiğini belirten Atvan, "Olayda bir kişi yaralandı, hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Kuveyt 4 füze ve 10 İHA'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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