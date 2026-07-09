Kuveyt 4 füze ve 10 İHA\'yı etkisiz hale getirdi

Kuveyt, hava sahasına giren 4 füze ve 10 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, silahlı kuvvetlerin sabah saatlerinde Kuveyt hava sahasında 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 insansız hava aracı (İHA) tespit ettiğini aktardı.

1 KİŞİ YARALANDI

Füze ile İHA'ların önlendiğini ve etkisiz hale getirildiğini belirten Atvan, "Olayda bir kişi yaralandı, hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.