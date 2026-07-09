TÜİK: Türkiye dünya nüfusunda 18. sırada

Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişi ile 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü verilerini açıkladı. Buna göre, Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlerine göre en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi ile Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu. Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişi ile 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Orta Afrika Cumhuriyeti oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53,0 ile Somali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 12,9 ile Güney Kore oldu. Bu ülkeyi yüzde 14,0 ile Japonya, yüzde 14,4 ile Singapur izledi.

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında yüzde 29,3 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 22,3 ile İrlanda, yüzde 20,3 ile İsveç ve yüzde 19,9 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 14,6 ile İtalya, yüzde 15,5 ile Malta ve yüzde 15,6 ile Portekiz oldu.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Güney Sudan oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 23,3 ile Güney Sudan oldu. Bu ülkeyi yüzde 23,1 ile Suriye, yüzde 22,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 8,8 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,1 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya izledi.

Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında yüzde 15,6 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,8 ile dünya genç nüfus ortalamasının altında olduğu görüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 13,5 ile İrlanda, yüzde 12,5 ile Fransa, yüzde 12,0 ile Danimarka olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,1 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya, yüzde 9,9 ile Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Avusturya olduğu görüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,8 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Monako oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 36,0 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 30,0 ile Japonya, yüzde 25,1 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1,7 ile Katar oldu. Bu ülkeyi yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 2,0 ile Zambiya izledi.

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında yüzde 10,4 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden düşük olduğu görüldü

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 25,1 ile İtalya, yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 14,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,8 ile Lüksemburg, yüzde 16,2 ile İrlanda olduğu görüldü.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 5,94 çocuk ile Çad oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 5,94 çocuk ile Çad oldu. Bu ülkeyi 5,91 çocuk ile Somali ve 5,90 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,75 çocuk ile Güney Kore oldu. Bu ülkeyi 0,96 çocuk ile Singapur ve 1,00 çocuk ile Ukrayna izledi.

Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2025 yılında 2,24 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,42 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu AB ülkesi 1,74 çocuk ile Bulgaristan oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 1,74 çocuk ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 1,71 çocuk ile Romanya ve 1,64 çocuk ile Fransa izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,11 çocuk ile Malta oldu. Bu ülkeyi 1,21 çocuk ile İtalya, 1,22 çocuk ile Litvanya izledi.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke Monako oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2025 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,5 yıl, erkekler için 70,9 yıl ve kadınlar için 76,2 yıl olduğu görüldü.

Ülkelerin 2025 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 84,7 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 84,4 yıl ile San Marino ve 82,4 yıl ile Avustralya, Andorra ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 53,5 yıl ile Çad oldu. Bu ülkeyi 54,5 yıl ile Nijerya ve 54,9 yıl ile Güney Sudan izledi.

Türkiye'nin erkekler için 75,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İtalya oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için 2025 yılı doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 81,9 yıl ile İtalya oldu. Bu ülkeyi 81,8 yıl ile İsveç ve 81,7 yıl ile Malta izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 71,6 yıl ile Litvanya oldu. Bu ülkeyi 71,9 yıl ile Letonya, 72,5 yıl ile Bulgaristan izledi.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke Monako oldu

Ülkelerin 2025 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 88,7 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 88,0 yıl ile Japonya ve 87,4 yıl ile Güney Kore izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 55,1 yıl ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi 57,4 yıl ile Çad ve 59,8 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi.

Türkiye'nin kadınlar için 80,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İspanya oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için 2025 yılı doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 86,6 yıl ile İspanya oldu. Bu ülkeyi 86,3 yıl ile Fransa, 86,0 yıl ile İtalya izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 79,5 yıl ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 79,8 yıl ile Romanya ve 80,5 yıl ile Macaristan izledi. - İSTANBUL