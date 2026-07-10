Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı

10.07.2026 07:27  Güncelleme: 07:29
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İstanbul Anadolu Yakası'nda liderliğini Ö.H.'nin yaptığı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit gibi suçlardan aranıyordu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı

LİDERLİĞİNİ Ö.H.'NİN YAPTIĞI SUÇ ÖRGÜTÜ TAKİBE ALINDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, İstanbul Anadolu Yakası'nda örgütlü suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı suç örgütü takibe alındı. 

Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 'Nitelikli Yağma', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Kasten Yaralama', 'Silahlı Tehdit', '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Suç Üstlenme' suçlarından çok sayıda farklı eyleme karıştığı tespit edildi.

Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

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