Kene tutunması sonucu ölen Dursun Almamış, KKKA tedbirleri alınarak defnedildi - Son Dakika
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Kene tutunması sonucu ölen Dursun Almamış, KKKA tedbirleri alınarak defnedildi

Kene tutunması sonucu ölen Dursun Almamış, KKKA tedbirleri alınarak defnedildi
09.07.2026 11:56
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kene tutunması sonrası KKKA şüphesiyle tedavi görürken hayatını kaybeden 2 çocuk babası Dursun Almamış, virüs bulaşma riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alınarak defnedildi.

Son dönemde sık sık can alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)  Tokat'ta Dursun Almamış'ın da ölümüne neden oldu. Almamış'ın naaşı sıkı tedbirlerle toprağa verildi.

KENE YAPIŞTI 4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sulusaray ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Dursun Almamış'a yaklaşık 4 gün önce kene tutundu. Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı öğrenilen Almamış, bir süre sonra rahatsızlanınca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Almamış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vefat eden Dursun Almamış'ın cenazesi, defnedilmek üzere Sulusaray ilçesindeki Taşköprü Mezarlığı'na getirildi.

Kene tutunması sonucu ölen Dursun Almamış, KKKA tedbirleri alınarak defnedildi

VATANDAŞLAR CENAZEYE YAKLAŞTIRILMADI

Cenaze sırasında virüsün bulaş riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar cenazeye yaklaşık 2 metre mesafeden fazla yaklaştırılmazken, özel koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından tabut mezara indirildi. Defin işleminin ardından mezarın üzeri iş makinesi yardımıyla toprakla kapatıldı. 

Kene tutunması sonucu ölen Dursun Almamış, KKKA tedbirleri alınarak defnedildi
Kene tutunması sonucu ölen Dursun Almamış, KKKA tedbirleri alınarak defnedildi
Kene tutunması sonucu ölen Dursun Almamış, KKKA tedbirleri alınarak defnedildi
Kaynak: İHA

Sulusaray, 3. Sayfa, Sağlık, Çocuk, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kene tutunması sonucu ölen Dursun Almamış, KKKA tedbirleri alınarak defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kene tutunması sonucu ölen Dursun Almamış, KKKA tedbirleri alınarak defnedildi - Son Dakika
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