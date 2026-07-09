Almanya'da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Almanya'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Magdeburg kenti yakınlarındaki Osternienburger Land bölgesinde meydana gelen olayda bir aileye ait pitbull evde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı.

Polisin verdiği bilgiye göre, saldırı sonrası ağır yaralanan 4 yaşındaki kız tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Pitbull cinsi köpeğin yaşamını yitiren çocuğun annesine ait olduğu ve aynı evde aileyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Polis, köpeğe el konulduğunu ve bir hayvan barınağına teslim edildiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.