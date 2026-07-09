Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde havuza düşen 4 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Ailesiyle İstanbul'dan tatil için Oluklu Mahallesi'ndeki konaklama tesisine gelen erkek çocuğu S.H.A, dün havuza düştü.
Ailesinin fark etmesinin ardından havuzdan çıkarılarak Karamürsel Devlet Hastanesine götürülen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
S.H.A'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Tatilde acı son! Havuza düşen 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber - Son Dakika
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