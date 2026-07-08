NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

08.07.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, kritik diplomatik görüşmelerin yanı sıra Türk kültürünün ve mutfağının küresel ölçekte tanıtıldığı renkli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Dünya basınının gözünün çevrildiği zirvede, yoğun bir tempo ile çalışan yerli ve yabancı basın mensuplarına geleneksel Kahramanmaraş dövme dondurması ikram edildi. Uluslararası gazeteciler, bu ikram sayesinde Türk mutfağının dünya çapında ün salmış eşsiz lezzetleriyle tanışma fırsatı yakaladı.

NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere bir araya gelen yerli ve yabancı basın mensupları, yoğun diplomasi mesailerine Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle tatlı bir mola verdi. Zirve kapsamında etkinlik alanında hazır bulunan gazetecilere, Türkiye'nin gastronomi simgelerinden biri olan meşhur Kahramanmaraş dövme dondurması ikram edildi.

TÜRK MUTFAĞININ LEZZETLERİYLE TANIŞTILAR

Diplomatik temasları ve zirvedeki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktarmak için yoğun çaba sarf eden uluslararası basın mensupları, bu sürpriz ikramla Türk mutfağının zengin kültürüyle tanışma fırsatı buldu. 

NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

SATIRLA KESİLDİ 

Etkinlik alanında özel bir askıya asılan devasa dondurma kütlesi ve dondurma ustasının geleneksel şovu, gazetecilerin büyük beğenisini topladı. Ustanın dondurmayı satırla keserek yaptığı otantik sunum, katılımcılara hem görsel bir şölen sundu hem de Türk mutfağının köklü lezzet miraslarından birini yakından tanıttı.

NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

KAMERALAR DONDURMA ŞOVU İÇİN KAYDA GEÇTİ 

Geleneksel Maraş dondurmasının zor eriyen sakızımsı yapısı ve benzersiz sunumu sırasında oldukça renkli anlar yaşandı. Türk mutfağının bu özel lezzetini tadan yabancı gazeteciler, ustanın şovunu ve dondurma kesim anlarını cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Zirvenin stresli ve yoğun gündeminden bir an olsun uzaklaşan basın mensupları, hem dondurmanın tadını çıkardı hem de Türk misafirperverliğinin unutulmaz bir örneğini yaşadı.

NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Kahramanmaraş, Gastronomi, Ankara, Dünya, Yaşam, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var
Ahmet Çakar’dan Icardi için olay iddia Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya indi Önce eşi, sonra kendisi geldi Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya indi! Önce eşi, sonra kendisi geldi
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
Beştepe’deki karşılamada dikkat çeken anlar Miçotakis ve eşi gelirken... Beştepe'deki karşılamada dikkat çeken anlar! Miçotakis ve eşi gelirken...
Messi’nin penaltı kabusu devam ediyor Messi'nin penaltı kabusu devam ediyor

16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor
NATO Genel Sekreteri Rutte tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
14:51
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:20
Beştepe’de liderler zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
Beştepe'de liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:21:21. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.