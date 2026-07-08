NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere bir araya gelen yerli ve yabancı basın mensupları, yoğun diplomasi mesailerine Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle tatlı bir mola verdi. Zirve kapsamında etkinlik alanında hazır bulunan gazetecilere, Türkiye'nin gastronomi simgelerinden biri olan meşhur Kahramanmaraş dövme dondurması ikram edildi.

TÜRK MUTFAĞININ LEZZETLERİYLE TANIŞTILAR

Diplomatik temasları ve zirvedeki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktarmak için yoğun çaba sarf eden uluslararası basın mensupları, bu sürpriz ikramla Türk mutfağının zengin kültürüyle tanışma fırsatı buldu.

SATIRLA KESİLDİ

Etkinlik alanında özel bir askıya asılan devasa dondurma kütlesi ve dondurma ustasının geleneksel şovu, gazetecilerin büyük beğenisini topladı. Ustanın dondurmayı satırla keserek yaptığı otantik sunum, katılımcılara hem görsel bir şölen sundu hem de Türk mutfağının köklü lezzet miraslarından birini yakından tanıttı.

KAMERALAR DONDURMA ŞOVU İÇİN KAYDA GEÇTİ

Geleneksel Maraş dondurmasının zor eriyen sakızımsı yapısı ve benzersiz sunumu sırasında oldukça renkli anlar yaşandı. Türk mutfağının bu özel lezzetini tadan yabancı gazeteciler, ustanın şovunu ve dondurma kesim anlarını cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Zirvenin stresli ve yoğun gündeminden bir an olsun uzaklaşan basın mensupları, hem dondurmanın tadını çıkardı hem de Türk misafirperverliğinin unutulmaz bir örneğini yaşadı.