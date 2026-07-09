Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spajic\'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti. Kabulde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti.