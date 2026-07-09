Deneme antrenmanlarına çıkıyordu! Tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor

Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrılan milli futbolcu Emre Mor, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni durağı Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen oluyor.

DENEME SÜRECİNDE TAM NOT ALDI

Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre; Bir süredir NEC Nijmegen ile antrenmanlara çıkan ve denenen Emre Mor, teknik direktör Dick Schreuder ve yönetimden tam not almayı başardı. Oyuncunun fiziksel durumunu ve yeteneklerini oldukça beğenen Hollanda kulübünün kurmayları, bu transferi resmiyete dökmek için harekete geçti.

2 YILLIK ANLAŞMA

Boşta olan futbolcuya 2 yıllık bir sözleşme teklif eden NEC Nijmegen, yapılan görüşmelerde oyuncu tarafıyla büyük ölçüde el sıkıştı. Tarafların küçük detayların ardından resmi imzaları atması bekleniyor.

KARİYERİ

2022 yılında imza attığı Fenerbahçe'de toplam 49 maça çıkan ve 6 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen Emre Mor, sarı-lacivertli ekipte kalıcı olamadı. Bu süreçte Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralanan yetenekli oyuncu, geride kalan sezonda ise Fenerbahçe kadrosunda şans bulamamış ve resmi bir müsabakada süre alamamıştı. Kariyerine Danimarka'nın Nordsjaelland takımında başlayan Emre Mor; daha önce Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi önemli Avrupa kulüplerinin de formalarını terletmişti.