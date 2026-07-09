NATO Zirvesi\'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medyada sıra dışı bir evlilik teklifi aldı. Astrolog, yazar ve içerik üreticisi Dila Dalkılıç'ın, genç Başbakan için Aile Bakanlığına yaptığı "nikah" çağrısı kısa sürede viral olurken, Başbakan Spajic'in bu paylaşıma beğeni atması sosyal medyayı salladı.

ESENBOĞA'DAKİ KARŞILAMA FOTOĞRAFI VİRAL OLDU

Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu karşıladı. Bu resmi karşılamaya ait bir fotoğrafı ve haberi sosyal medya hesabından paylaşan astrolog Dila Dalkılıç, paylaşıma eklediği notla dikkatleri üzerine çekti.

Dalkılıç, 1987 doğumlu ve dünyanın en genç hükümet başkanlarından biri olan Spajic için, "Karadağ Başbakanı bekar mı? Boştaysa eğer ülkeler arası bağlılığın artması adına sayın aile bakanımız beni kendisiyle nikahlasın" mesajını paylaştı.

BAŞBAKAN'DAN BEĞENİ GELDİ, YORUMLAR YAĞDI

Dila Dalkılıç'ın esprili ve sıra dışı talebi sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce kez paylaşılarak viral hale geldi.

Asıl büyük sürpriz ise Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'ten geldi. Genç Başbakan'ın Dalkılıç'ın bu isteğini içeren paylaşıma sosyal medyada "beğeni" (like) atması, dijital dünyada adeta bir etkileşim patlamasına yol açtı ve gönderinin altına binlerce yorum yağdı.

DÜNYANIN EN GENÇ İKİNCİ LİDERİ VE EVLİ

Sosyal medyadaki bu eğlenceli ve hareketli diyalog gözleri 31 Ekim 2023'ten bu yana Karadağ Başbakanlığı makamında bulunan Milojko "Mickey" Spajic'e çevirdi. Merkezci "Europe Now" partisinin başkanı olan ve daha önce Maliye ve Sosyal Refah Bakanlığı da yapan 38 yaşındaki finans mühendisi siyasetçi, Burkina Faso cunta lideri Ibrahim Traore'nin ardından dünyadaki en genç ikinci hükümet başkanı konumunda bulunuyor.

Dila Dalkılıç'ın "Bekar mı?" sorusunun yanıtı ise diplomatik kayıtlarda yer alıyor; zira Karadağ'ın First Lady'lik makamında Milena Tošic Spajic bulunuyor.