NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi - Son Dakika
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NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

NATO Zirvesi\'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi
09.07.2026 18:25
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Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, sosyal medyada benzeri görülmemiş esprili bir evlilik teklifine sahne oldu. İçerik üreticisi astrolog Dila Dalkılıç'ın, Türkiye'ye gelen Karadağ Başbakanı Milojko Spajic için Aile Bakanlığına seslenerek yazdığı "Beni kendisiyle nikahlasın" mesajı viral oldu. Asıl büyük sürpriz ise genç Başbakan Spajic'in bu evlilik çağrısını içeren paylaşımı sosyal medya hesabından beğenmesiyle yaşandı.

Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medyada sıra dışı bir evlilik teklifi aldı. Astrolog, yazar ve içerik üreticisi Dila Dalkılıç'ın, genç Başbakan için Aile Bakanlığına yaptığı "nikah" çağrısı kısa sürede viral olurken, Başbakan Spajic'in bu paylaşıma beğeni atması sosyal medyayı salladı.

NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

ESENBOĞA'DAKİ KARŞILAMA FOTOĞRAFI VİRAL OLDU

Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu karşıladı. Bu resmi karşılamaya ait bir fotoğrafı ve haberi sosyal medya hesabından paylaşan astrolog Dila Dalkılıç, paylaşıma eklediği notla dikkatleri üzerine çekti.

NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

Dalkılıç, 1987 doğumlu ve dünyanın en genç hükümet başkanlarından biri olan Spajic için, "Karadağ Başbakanı bekar mı? Boştaysa eğer ülkeler arası bağlılığın artması adına sayın aile bakanımız beni kendisiyle nikahlasın" mesajını paylaştı.

NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

BAŞBAKAN'DAN BEĞENİ GELDİ, YORUMLAR YAĞDI

Dila Dalkılıç'ın esprili ve sıra dışı talebi sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce kez paylaşılarak viral hale geldi. 

NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

Asıl büyük sürpriz ise Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'ten geldi. Genç Başbakan'ın Dalkılıç'ın bu isteğini içeren paylaşıma sosyal medyada "beğeni" (like) atması, dijital dünyada adeta bir etkileşim patlamasına yol açtı ve gönderinin altına binlerce yorum yağdı.

DÜNYANIN EN GENÇ İKİNCİ LİDERİ VE EVLİ

Sosyal medyadaki bu eğlenceli ve hareketli diyalog gözleri 31 Ekim 2023'ten bu yana Karadağ Başbakanlığı makamında bulunan Milojko "Mickey" Spajic'e çevirdi. Merkezci "Europe Now" partisinin başkanı olan ve daha önce Maliye ve Sosyal Refah Bakanlığı da yapan 38 yaşındaki finans mühendisi siyasetçi, Burkina Faso cunta lideri Ibrahim Traore'nin ardından dünyadaki en genç ikinci hükümet başkanı konumunda bulunuyor.

Dila Dalkılıç'ın "Bekar mı?" sorusunun yanıtı ise diplomatik kayıtlarda yer alıyor; zira Karadağ'ın First Lady'lik makamında Milena Tošic Spajic bulunuyor.

NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

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Son Dakika Nato Zirvesi NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi - Son Dakika

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