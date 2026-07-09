FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 2-0 geriye düşen Arjantin, futbol tarihine geçecek muhteşem bir geri dönüşle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Çeyrek final biletini getiren o mucizevi Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika golü sonrası Güney Amerika ülkesinde adeta yer yerinden oynadı. Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede viral olan görüntülerde, Arjantinli futbolseverlerin çılgınlığı gözler önüne serildi.
Son saniye golüyle birlikte birçok taraftarın aynı anda çığlıklar attığı, balkonlara fırladığı ve sokaklarda sevinç yaşadığı tarihi anlar kameraya yansıdı. Tangocuların bu tutkulu zafer kutlaması, kısa sürede dünya futbol gündemine oturdu.
Son Dakika › Dünya Kupası › Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı - Son Dakika
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