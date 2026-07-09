Araç Muayenesi için Borç Yapılandırma İmkanı

TÜVTÜRK, vergi borcu yapılandırması kapsamında araç sahiplerine önemli bir hatırlatmada bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulama sayesinde borçlarını yapılandıran araç sahipleri, yapılandırma süresi boyunca araç muayenesi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Başvurular için son tarih ise 31 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Mevcut uygulamaya göre motorlu taşıtlar vergisi (MTV), bu vergiye bağlı gecikme faizi ve cezaları, trafik idari para cezaları ile Karayolları geçiş ücretlerinden kaynaklanan borçları bulunan araçların muayene işlemleri yapılamıyor. Ancak söz konusu borçların yapılandırılarak taksitlendirilmesi halinde araç sahipleri, ödeme planı devam ettiği sürece araç muayenesini yaptırabiliyor. Böylece hem yasal yükümlülükler yerine getiriliyor hem de araçların trafiğe çıkmasının önündeki engel kaldırılıyor.

TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, 'Araç muayenesi, trafik güvenliği açısından yerine getirilmesi gereken önemli bir yükümlülüktür. Borcunu yapılandıran araç sahipleri de yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabiliyor. Biz de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu uygulamaya ilişkin araç sahiplerini bilgilendirerek sürece katkı sağlıyoruz. Başvuru süresi devam ederken, bu imkândan yararlanabilecek araç sahiplerinin işlemlerini zamanında tamamlamalarını ve araç muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz' dedi.