Hırsızlık ve Gasp: 18 Yaşındaki Kacıra Tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık ve Gasp: 18 Yaşındaki Kacıra Tutuklandı

Hırsızlık ve Gasp: 18 Yaşındaki Kacıra Tutuklandı
09.07.2026 16:37
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Alanya'da marketten hırsızlık yapan Taha Emirhan Kacıra, otomobil gaspı ve saldırıdan tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, marketten hırsızlık yapan Taha Emirhan Kacıra (18), içinde 10 yaşındaki çocuğun olduğu otomobili gasbetti, daha sonra da yolda 1 kişinin cep telefonunu alıp kaçtı. Kendisini yakalamak isteyen jandarma personelinin parmağını kıran ve takiple yakalanan Kacıra, tutuklandı. Kacıra'ya toplam 550 bin lira idari para cezası da uygulandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Markete giren şüpheli, kasadaki paraları zorla alıp kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Araştırmada, şüphelinin Taha Emirhan Kacıra olduğu, kaçarken yol kenarında çalışır halde duran ve içerisinde 10 yaşında kız çocuğunun da bulunduğu 33 ACR 419 plakalı otomobili gasbettiği belirlendi.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Şüpheli Kacıra, kaçmaya çalıştığı otomobille Atatürk Caddesi'nde ilerlerken 2 araca çarptı. Kazanın ardından otomobili bırakıp yaya olarak kaçan şüpheli, ilerlediği güzergahta yürüyen T.Ç.'nin de cep telefonunu gasbetti. Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri, şüpheliyi fark edip takibe aldı.

JANDARMA PERSONELİNE DİRENDİ

Bir süre sonra yakalanan Taha Emirhan Kacıra, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma personeline direnip silahını almaya kalkıştı. Çıkan arbedede jandarma personelinin parmağı kırıldı. Takviye ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Hakkında 6 farklı suçtan adli işlem başlatılan Kacıra'ya, jandarma trafik timi tarafından da 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve ilgili mevzuat ihlallerinden dolayı toplam 550 bin lira idari para cezası uygulandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taha Emirhan Kacıra, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Şüphelinin gasbettiği araçtaki çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Güncel, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık ve Gasp: 18 Yaşındaki Kacıra Tutuklandı - Son Dakika

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