Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı - Son Dakika
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Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı

09.07.2026 00:50
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki cip, motor aksamından çıkan yangın sebebiyle kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık iki ay önce satın aldığı ve canını camından atlayarak kurtarabildiği aracının yanmasını çaresizlikle izleyen sürücü, yıllardır araç almak için para biriktirdiğini ve tüm emeklerinin ziyan olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Hasan Ağacıkoğlu yönetimindeki cipin motor kısmında, Tosya Devlet Hastanesi kavşağında seyir halindeyken yangın çıktı.

CAMINDAN ATLAYARAK KURTULDU

Yangını fark eden sürücü, aracını durdurarak inmek istedi. Kilitlenen kapıları açamayan sürücü, aracın camından atlayarak dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, cip kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı

"CANIMIZ FAZLASIYLA YANDI"

Olay anını anlatan sürücü Hasan Ağacıkoğlu, "Bu olaydan ötürü canımız fazlasıyla yandı. Araç ile seyir halindeydim. Aracın içerisinde bulunuyordum. Araçtan alev topu çıktı. Alev topu çıkınca araçtan çıkmakta güçlük çektim. Can havliyle kendimi dışarıya zar zor attım, arkadaşların yardımlarıyla çıkabildim" dedi.

Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı

"BEN, BU ARACI ALMAK İÇİN 2-3 YILDIR UĞRAŞIYORDUM"

Aracın kendisine bir oto galeri tarafından eksik parçalarıyla satıldığını iddia eden ve aracı satan kişiyle davalık olduklarını ifade eden Ağacıkoğlu, "Aslında benim canım, bundan 1-2 ay önce bu aracı ilk aldığımda yandı. Bu aracı Çorum'un Osmancık ilçesinden bir galeriden satın aldım. Aracın pazarlığı bittikten sonra notere gittik, noterde aracın kaydının başkasının üzerine olduğu ortaya çıktı. Diğer arkadaş da galericiymiş, notere geldi ve kaydı bizlere verdi. Biz noterden çıkıp geldik. Geri geldiğimizde aracı kontrol ettirmek için sanayiye götürdüğümüzde eksik parçalarının olduğunu fark ettik. Aracın bazı parçaları çalınmış, bazı parçaları kaynak yapılmış ya da yapıştırıcıyla yapıştırılmış. Biz, galericiyi aradığımızda, 'biz bu şekilde aracı veriyoruz, bu şekilde teslim ettik' dediler. Biz de dava açacağımızı söyleyip aynı gün şikayetçi olduk. Sonrasında resmi süreç doldu, resmi sürecin tamamlanması üzerine arkadaşlar bizleri aradı, 'biz aracınızı yaptıralım' dediler. Tosya'ya gelip çekici ile aracı alıp götürdüler. 8-10 gün boyunca Çorum'da bir tamirhanenin önünde bekledi. Usta bizleri aradı,' aracın parasını ödemiyorlar, arkasında durmuyorlar, ben böyle bir esnaf değilim, aracı teslim alın' dedi. Buradan çekiciyi gönderip aracı geri getirttim. Aradan 4 gün geçmeden aracımız yandı. Araçtaki yangının sebebi büyük ihtimalle eksik parçalarından kaynak

Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Tosya Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı - Son Dakika

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