CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası

CHP Genel Merkezi Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Başkanlığı koordinesinde, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat döneminde bazı medya kuruluşlarına yapıldığı iddia edilen ödemeler ortaya çıktı.

“MEDYAYA 124 MİLYON TL AKTARILDI” İDDİASI

CHP kaynaklarından edinildiği belirtilen tabloda, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında çeşitli medya şirketlerine toplam 124 milyon 68 bin 338 TL ödeme yapıldığı öne sürüldü.

ASLAN PAYI HALK TV’YE: 79 MİLYON 220 BİN TL

Ortaya çıkan listede en büyük ödemenin Halk TV’ye yapıldığı kaydedildi. Halk TV’ye 2024 yılında 24 milyon 180 bin TL, 2025 yılında 35 milyon 40 bin TL, 2026 yılında ise 20 milyon TL olmak üzere toplam 79 milyon 220 bin TL ödendiği dile getirildi.

TELE1’E 33 MİLYON 700 BİN TL

Listenin ikinci sırasında Tele1’in yer aldığı aktarıldı. Tele1’e 2024 yılında 12 milyon 900 bin TL, 2025 yılında ise 20 milyon 800 bin TL ödeme yapıldığı; toplam ödemenin 33 milyon 700 bin TL olduğu bildirildi.

Böylece Halk TV ve Tele1’e yapılan toplam ödeme 112 milyon 920 bin TL’ye ulaştığı öne sürüldü.

TELE1’DEN SONRA TELE2’YE DE PARA AKTI

Listede dikkat çeken bir diğer ödemenin ise Tele1’den sonra yayın hayatına giren Tele2 Haber’e yapıldığı aktarıldı. Tele2’ye 2025 yılında 600 bin TL, 2026 yılında ise 2 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon TL ödeme yapıldığı vurgulandı.

BİRGÜN’E 3 MİLYON 511 BİN TL

CHP Genel Merkezi’nden BirGün gazetesine de ödeme yapıldığı iddia edildi. BirGün’e 2024 yılında 798 bin TL, 2025 yılında 1 milyon 713 bin 538 TL, 2026 yılında ise 1 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon 511 bin 538 TL ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

YURTTAŞ MEDYA’YA 2 MİLYON 406 BİN TL

YouTube ve sosyal medya mecralarında sokak röportajları ve muhalif içeriklerle bilinen Yurttaş Medya’ya da ödeme yapıldığı iddialar arasında. Yurttaş Medya’ya 2024 yılında 792 bin TL, 2025 yılında 1 milyon 8 bin TL, 2026 yılında ise 606 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 406 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi.

NUBTUM MEDYA’YA 1 MİLYON 270 BİN TL, MELTEM RADYO VE TV’YE 900 BİN TL

Listede Nubtum Medya’nın da yer aldığı kaydedildi. Burhanettin Bulut’a yakınlığıyla bilinen Gaye Derekaya’nın Nubtum Medya’sına 2025 yılında 1 milyon 270 bin 800 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Listede Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın himayesindeki Meltem Radyo ve TV’nin de yer aldığı öne sürüldü. Meltem Radyo ve TV’ye 2026 yılında 900 bin TL ödeme yapıldığı ifade edildi.

Cumhur Haber Ajansı Genel Müdürü Can Uzunkök’ün kurduğu öne sürülen Sosar Medya’ya ise 2026 yılında 60 bin TL ödeme yapıldığı aktarıldı.

KULİSLERDE YALNIZCA İLK PERDE OLDUĞU KONUŞULUYOR

Kulislerde, CHP Genel Merkezi kaynaklı medya ödemelerine ilişkin olduğu iddia edilen tablonun yalnızca ilk perde olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde CHP Genel Merkezi tarafından fonlandığı iddia edilen sosyal medya hesapları, dijital propaganda ağları ve bu hesaplara aktarılan kaynaklara ilişkin daha detaylı bilgilerin de basına sızacağı belirtiliyor.