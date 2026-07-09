CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar'a silahla ateş edildi - Son Dakika
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CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar'a silahla ateş edildi

CHP\'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar\'a silahla ateş edildi
09.07.2026 00:16
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve beraberindeki heyete yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Çarşı merkezinde gerçekleştirilen esnaf ziyareti sırasında, seyir halindeki bir otomobilden grubun üzerine silahla ateş açıldı. İlçe merkezinde büyük korku ve paniğe yol açan saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik güçleri, kaçan saldırganları yakalamak ve olayın arkasındaki nedeni ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve beraberindeki heyet, ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

Olay, akşamüstü saatlerinde Kadirli çarşı merkezinde meydana geldi. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, yanındaki heyetle birlikte esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet ettiği sırada, caddeden geçmekte olan seyir halindeki bir otomobilden gruba doğru ardı ardına ateş açıldı. Silah seslerinin yükselmesiyle çevrede büyük panik yaşanırken, Başkan Olcar ve yanındakiler kendilerini korumaya çalıştı.

CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar'a silahla ateş edildi

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Saldırganlar kurşun yağdırdıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Mucize eseri Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve beraberindeki heyetten yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda emniyet gücü sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından polis ekipleri, olayın meydana geldiği caddeyi güvenlik çemberine alarak incelemelerde bulundu. Saldırının hangi amaçla ve kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, emniyet güçleri kaçan otomobili ve içindeki şüphelileri yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı bir operasyon ve soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Osmaniye CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar'a silahla ateş edildi - Son Dakika

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