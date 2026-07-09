Bolu'da Otoyolda Kaza: 1 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Otoyolda Kaza: 1 Ölü, 15 Yaralı

Bolu\'da Otoyolda Kaza: 1 Ölü, 15 Yaralı
09.07.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Tedavi sürüyor.

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde meydana gelen kazada ağır yaralanan 4 kişiden Beyazıt Sürmeli (47), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 11 kişi taburcu edilirken, 3 ağır yaralının tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde meydana geldi. F.A.'nın kontrolünü yitirdiği 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, önce bariyerlere ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazada şoför ile birlikte 4'ü ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Beyazıt Sürmeli, kurtarılamadı. Kazada yaralanan 11 kişi taburcu edilirken, 3 ağır yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Otoyolda Kaza: 1 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi NATO Zirvesi'nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi
Seferihisar’a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü Seferihisar'a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü
Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı
İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
Gölette erkek cesedi bulundu Gölette erkek cesedi bulundu
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe’den izlenimlerini aktardı Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı
Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti
Beşiktaş’ta denizde kadın cesedi bulundu Beşiktaş'ta denizde kadın cesedi bulundu

12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:39
Flash Haber Tv’nin sahibi Erkan Kork hakkında tahliye kararı
Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork hakkında tahliye kararı
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
10:32
MEB’den Kişisel Veri Koruma Talimatı
MEB'den Kişisel Veri Koruma Talimatı
10:23
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi
Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 12:52:18. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Otoyolda Kaza: 1 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.