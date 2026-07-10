Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

10.07.2026 08:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ev sahipliği yaptığı 36. NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine hediye ettiği özel işlemeli tabancalar gündem olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, silahın Kanada polisi tarafından teslim alınarak ateşlenemez hale getirildiğini belirterek, "Kanadalıları temin ederim, silahları benden uzak tutuyorlar" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği isme özel işlemeli revolver tipi tabancalar konuşulmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basının sorularını yanıtlayan Kanada Başbakanı Mark Carney, hediye edilen tabancanın akıbetine dair ilginç detaylar paylaştı.

"SİLAHLARI BENDEN UZAK TUTUYORLAR"

Kanada Başbakanı Carney, hediye edilen tabancayı şahsen hiç görmediğini belirterek, silahın güvenlik prosedürleri gereği Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin (RCMP) denetiminde olduğunu doğruladı. Esprili bir dille durumu değerlendiren Carney, "Kanadalıları temin ederim, silahları benden uzak tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Hediyeden ilk olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bahsetmesi üzerine haberdar olduğunu belirten Carney, Kanada yetkililerinin silahı teslim aldığını öğrendiğinde beklentisinin dışında bir durumla karşılaştığını dile getirdi.

TABANCA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ VE MÜZEYE KALDIRILACAK

Hediye edilen silahın durumuyla ilgili bilgi veren Carney, RCMP'nin güvenlik protokolleri çerçevesinde tabancayı devre dışı bıraktığını, yani silahın artık canlı mermi ateşleme özelliğinin bulunmadığını açıkladı.

Tabancanın akıbeti hakkında da konuşan Başbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Aklımdan geçen bir sonraki şey, bunun savaş müzesi veya Kanada Silahlı Kuvvetleri müzesi gibi bir yer için olduğuydu. İlginç bir hediye ve NATO ile, daha büyük resimle ilgili. Bunun için en uygun yeri bulacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

"HEDİYEM ERDOĞAN'IN HEDİYESİNİN YANINDA SÖNÜK KALDI"

Başbakan Carney ayrıca, Kanada'nın meşhur akçaağaç şurubu hediyesinin yanında tabancanın "yetersiz kaldığını" şakayla karışık ifade etti.

Kanada Küresel İşler Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yurt dışından alınan tüm resmi hediyelerin Kanada yasaları, güvenlik gereklilikleri ve hükümet politikalarına harfiyen uygun olarak işleme alındığını vurguladı. 

LİDERLERE HEDİYE EDİLEN SİLAHIN ÖZELLİKLERİ

Liderlere hediye edilen revolverin, 1990'lı yıllarda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen Gümüşay 357 Magnum modeli olduğu belirtildi. Ahşap kutu içerisinde sunulan revolverde Türkiye ve NATO logolarının yanı sıra, Türkçe ve İngilizce olarak "Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca" ifadesinin yer aldığı aktarıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

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Son Dakika Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Amsterdamgurbetci Amsterdamgurbetci:
    ne gerek vardi 1 1 Yanıtla
  • Fenasi kerim Fenasi kerim:
    Si vis pacem para bellum verilen mesaj gayet net ?? 0 0 Yanıtla
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