Sınır kapısında dev operasyon: Tam 1 ton 153 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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Sınır kapısında dev operasyon: Tam 1 ton 153 kilo uyuşturucu yakalandı

Sınır kapısında dev operasyon: Tam 1 ton 153 kilo uyuşturucu yakalandı
10.07.2026 09:23
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda iki ayrı TIR'da piyasa değeri 1 milyar 37 milyon TL olan toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 1 milyar 37 milyon TL olan, toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÜLKEYE GİRMEK ÜZEREYDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ilk operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir TIR, risk kriterleri doğrultusunda X-Ray tarama sistemine sevk edildi. X-Ray taraması sırasında araçta şüpheli yoğunluklar tespit edilince Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada; 450 paket içerisinde toplam daralı ağırlığı 526 kilogram 327 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sınır kapısında dev operasyon: Tam 1 ton 153 kilo uyuşturucu yakalandı

PİYASA DEĞERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

İkinci operasyonda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir başka TIR, şüpheli bulunarak detaylı aramaya alındı. Aramada, 530 paket içerisinde toplam daralı ağırlığı 626 kilogram 944 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 37 milyon Türk lirası olduğu değerlendirildi.

Konu ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Operasyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır kapısında dev operasyon: Tam 1 ton 153 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

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