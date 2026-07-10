Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk 87 yaşında vefat etti

Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın olarak tarihe ismini yazdıran Wally Funk, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Texas eyaletinin Grapevine şehrinin Belediye Meclisi Üyesi Duff O'Dell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Funk'ın Grapevine'da bulunan bir bakım evindeki dairesinde hayatını kaybettiğini bildirdi. O'Dell, Funk'ın son zamanlarda birkaç kez düştüğünü ve bacağında bir enfeksiyon oluştuğunu belirterek, "Bu durumun olumsuz etkileri oldu." dedi.

2021'DE BAŞARILI BİR UZAY SEYAHATİ YAPMIŞTI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jared Isaacman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Wally Funk, bir gün uzaya ulaşacağına olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Uçmaya olan tutkusu, azmi ve keşfetme sevgisi, nesiller boyu Amerikalılara ilham vermeye devam edecek. Yolun açık olsun, Wally." ifadelerini kullandı.

Funk, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve beraberindeki 2 kişi ile Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla 20 Temmuz 2021'de başarılı bir uzay seyahati yapmıştı.

'UZAYA SEYAHAT EDEN EN YAŞLI KADIN' OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Uçuşta Funk'a Bezos ve kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) oğlu olan Oliver Daemen de eşlik etmişti.

Funk o dönemdeki uçuşuyla uzaya giden "en yaşlı kişi" olarak kayda geçse de bu rekorun daha sonra "Star Trek" dizisinin 90 yaşındaki oyuncusu William Shatner ve yine 90 yaşındaki ABD'li Ed Dwight tarafından kırılmasının ardından Funk, uzaya seyahat eden "en yaşlı kadın" olarak kayıtlarda yer almıştı.