NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hayran bakışları ve genç yaşıyla dikkat çeken İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, Türk kamuoyunun en çok konuştuğu liderlerden biri oldu.

Zirvenin ardından Ankara Kalesi'ni de ziyaret eden Frostadóttir, Türkiye'den ayrılmadan önce sosyal medya hesabından NATO Zirvesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

TÜRKLER PAYLAŞIMINA AKIN ETTİ

Paylaşımında NATO'nun dönüşüm sürecine dikkat çeken Frostadóttir, İzlanda'nın güvenilir bir müttefik olarak katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Ankara'daki zirvede güçlü bir mutabakat havası bulunduğunu ifade eden genç lider, İzlanda'nın çıkarlarını savunmak için müttefiklerle güçlü ilişkiler kurmanın önemine vurgu yaptı.

Frostadóttir'in paylaşımı kısa sürede Türk kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Binlerce kişi genç lidere, "Yine bekleriz", "Türkiye sizi çok sevdi" ve "Güzelliğiniz ve zarafetiniz Türk halkının kalbine yerleşti" gibi yorumlar yaptı.

TAKİPÇİ SAYISI VE BEĞENİLERİ KATLANDI

Türk kullanıcıların yoğun ilgisi, Frostadóttir'in sosyal medya hesaplarına da yansıdı. NATO Zirvesi'nin ardından İzlanda Başbakanı'nın takipçi sayısı 30 binden fazla artarken, normalde yaklaşık 1.000 beğeni alan paylaşımları 40 bin beğeniye ulaştı.

İZLANDA'NIN EN GENÇ BAŞBAKANI

1988 doğumlu olan Kristrún Frostadóttir, Aralık 2024'te göreve başlayarak İzlanda tarihinin en genç başbakanı oldu.

Ekonomi gazeteciliğiyle başladığı kariyerinde Morgan Stanley, İzlanda Ticaret Odası ve Kvika Bankası'nda görev yapan Frostadóttir, 2021 yılında siyasete atıldı. Partisinin genel başkanı seçildikten sonra 2024 seçimlerini kazanarak koalisyon hükümetini kurdu ve başbakanlık görevine başladı.

İki çocuk annesi olan Frostadóttir, genç yaşı ve ekonomi kökeniyle uluslararası siyasetin yükselen isimleri arasında gösteriliyor.