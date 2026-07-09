Üsküdar\'da midye toplayanlar denizde ceset buldu

İstanbul Üsküdar’daki Kuleli Sahili'nde bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre midye toplamak için denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANSIZ BEDEN KIYIYA ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlattıktan sonra denize dalış yapan dalgıç ekipleri, hareketsiz duran şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 31 yaşındaki H.H.C. olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

H.H.C.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.