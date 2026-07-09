Üsküdar'da midye toplayanlar denizde ceset buldu - Son Dakika
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Üsküdar'da midye toplayanlar denizde ceset buldu

Üsküdar\'da midye toplayanlar denizde ceset buldu
09.07.2026 12:41
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Üsküdar Kuleli Sahili'nde midye toplamak için denize giren vatandaşlar, deniz dibinde 31 yaşındaki H.H.Ç.'nin cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen ekipler cesedi karaya çıkardı; ölüm nedeni araştırılıyor.

İstanbul Üsküdar’daki Kuleli Sahili'nde bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre midye toplamak için denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANSIZ BEDEN KIYIYA ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlattıktan sonra denize dalış yapan dalgıç ekipleri, hareketsiz duran şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 31 yaşındaki H.H.C. olduğu tespit edildi.

Üsküdar'da midye toplayanlar denizde ceset buldu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

H.H.C.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üsküdar'da midye toplayanlar denizde ceset buldu
Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Adli Tıp, 3. Sayfa, Güvenlik, Üsküdar, Olaylar, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da midye toplayanlar denizde ceset buldu - Son Dakika

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