Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı - Son Dakika
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Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
09.07.2026 13:50
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Gujarat eyaletinde yaşanan korkunç aslan saldırısında çoban ağır yaralandı. Dişi aslanın pençelerinden kurtulmaya çalışan adamın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Köylüler taş atarak aslanı uzaklaştırmaya çalıştı ancak saldırı uzun sürdü. Kalubhai hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yaşanan korkunç bir aslan saldırısı, hem bölge halkını hem de sosyal medya kullanıcılarını dehşete düşürdü. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, otlattığı sığırların başında bulunan bir çoban dişi bir aslanın saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kanlar içinde kalan adamın yırtıcı hayvanın pençelerinden kurtulmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olay, Gujarat eyaletine bağlı Garajiya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölge sakini Kalubhai Boghabhai Gamara, sabah saatlerinde hayvanlarını otlattığı sırada aniden ortaya çıkan dişi bir aslanın hedefi oldu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre dişi aslan büyük bir hızla çobana doğru koşarak onu yere savurdu. Ardından güçlü pençeleriyle adamı etkisiz hale getiren yırtıcı hayvan, bacaklarına saldırmaya başladı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kanlar içinde kalan Kalubhai'nin aslanın pençeleri altında kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşların çığlık attığı ve büyük panik yaşadığı anlar da kameraya yansıdı.

Dişi aslanın zaman zaman dişlerini göstererek saldırgan tavrını sürdürmesi nedeniyle çevrede bulunan hiç kimse yaralı adama yaklaşmaya cesaret edemedi.

Olayı gören köylüler, saldırıyı durdurabilmek için aslana taş atmaya ve yüksek sesle bağırmaya başladı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen dişi aslan uzun süre saldırısını sürdürdü.

Bölgedekiler büyük korku yaşarken, yırtıcı hayvan bir süre sonra herhangi bir müdahale olmaksızın çevredeki ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Aslanın bölgeden ayrılmasının ardından ağır yaralanan Kalubhai'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Palitana'daki bir hastaneye kaldırılan adamın vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yaralanmalar bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından Palitana Yaban Hayatı Koruma Birimi de yazılı bir açıklama yaptı.

Yetkililer, ilk değerlendirmelere göre köylülerin aslanı fark ettikten sonra bağırmaya başlamasının hayvanın paniğe kapılmasına neden olduğunu öne sürdü. Açıklamada, yaşanan kargaşa sırasında aslanın kaçmaya çalışırken bir kişiyi yaraladığı ifade edildi.

Ancak olayın kesin nedeninin belirlenebilmesi için incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Gujarat eyaletindeki Kathiawar Yarımadası, dünyada doğal ortamda yaşayan Asya aslanlarının bulunduğu tek bölge olarak biliniyor.

2025 yılı verilerine göre bölgede yaklaşık 891 Asya aslanı yaşıyor. Koruma çalışmaları sayesinde popülasyon son yıllarda artış gösterse de, insanların yaşam alanlarıyla yaban hayatının giderek iç içe geçmesi nedeniyle benzer saldırılar da daha sık yaşanmaya başladı.

Uzmanlar, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yaban hayvanlarıyla karşılaşma riskinin arttığına dikkat çekiyor.

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Hindistan, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı - Son Dakika

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