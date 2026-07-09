TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay "Müttefikler Ankara'da" programına katıldı - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay "Müttefikler Ankara'da" programına katıldı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay "Müttefikler Ankara\'da" programına katıldı
09.07.2026 14:10
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde Ankara Palas'ta düzenlenen "Allies in Ankara - Müttefikler Ankara'da" programına katıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen “Allies in Ankara- Müttefikler Ankara’da” programında, “Soğuk Savaş Sonrası Düzenin Ötesinde: Stratejik Belirsizlik Çağında Yön Belirleme” konulu panele konuşmacı (panelist) olarak katıldı.

SETA Washington DC İcra Direktörü Kadir Üstün’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Fuat Oktay’ın yanı sıra Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve IISS Bölgesel Güvenlik Direktörü Emile Hokayem konuşmacı olarak yer aldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay

NATO'NUN GELECEĞİ VE ULUSLARARASI İSTİKRAR DEĞERLENDİRİLDİ

Panelde soğuk savaş’ın üzerinden otuz yıl geçtikten sonra uluslararası düzeni tanımlayan varsayımların sorgulandığı, jeopolitik rekabetin arttığı ve yeni teknolojik fay hatlarının ortaya çıktığı bu stratejik belirsizlik çağında, NATO’nun geleceği ve uluslararası istikrar değerlendirildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay

Fuat Oktay, panelde yaptığı konuşmada değişen uluslararası sistemin getirdiği belirsizliklere karşı Türkiye’nin hazırlıklı olduğunu, Türkiye’nin sadece NATO’nun güney kanadını korumanın çok ötesinde ittifakın tam merkezinde ağırlığını hissettirdiğini hem bölgesinde hem de NATO içinde dengeleyici bir rol oynadığını vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİ'NDE BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK"

Fuat Oktay, Türk Savunma sanayindeki gelişimin NATO’nun gücüne katkı sağladığını belirterek ittifak üyeleri arasında savunma sanayine yönelik yaptırımların olmaması gerektiğinin altını çizdi. Oktay ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay

PANELLER NATO ZİRVESİNİN ÖNEMLİ BİR FİKİR PLATFORMU NİTELİĞİNDE

Ankara Palas’ta düzenlenen program NATO üyesi ve ortak ülkelerden bakanları, üst düzey yetkilileri ve güvenlik uzmanlarını küresel güvenlik sınamalarını ele almak üzere bir araya getiriyor. NATO Zirvesi’nin gündemindeki temel güvenlik meselelerinin farklı ülkelerden karar alıcılar ve uzmanlarla ele alındığı önemli bir fikir platformu niteliğinde.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay

İKİ GÜNDE 40 FARKLI OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Resmi NATO Zirvesi süreçlerine paralel olarak dinamik bir tartışma ve bağlantı kurma alanı sunacak "Allies in Ankara", iki gün boyunca çeşitli panellere, yuvarlak masa toplantılarına ve yan etkinliklere ev sahipliği yapacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay

Toplam 40 farklı oturumun gerçekleştirileceği programda; “Avrupa’nın savunma hazırlığı, NATO’da yük paylaşımı, Ukrayna’nın gelecekteki güvenlik mimarisindeki rolü, Türkiye’nin savunma sanayisi kapasitesi ve müttefikler arasında birlikte çalışabilirliğin güçlendirilmesi” gibi kritik başlıklar ele alınacak.

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Son Dakika Fuat Oktay TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay 'Müttefikler Ankara'da' programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay "Müttefikler Ankara'da" programına katıldı - Son Dakika
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