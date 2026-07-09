Diyarbakır'da başıboş köpekler 15 kuzuyu telef etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da başıboş köpekler 15 kuzuyu telef etti

Diyarbakır\'da başıboş köpekler 15 kuzuyu telef etti
09.07.2026 12:47  Güncelleme: 12:49
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir ağıla giren sahipsiz köpekler, 15 kuzuya saldırarak öldürdü. Bir kuzunun köpek tarafından götürüldüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi. Besici Mustafa Gezer, belediyeye şikayette bulundu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 15 kuzu öldü. Köpeğin 1 kuzuyu götürdüğü anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır'da başıboş köpekler 15 kuzuyu telef etti
Diyarbakır'da başıboş köpekler 15 kuzuyu telef etti

15 KUZU ÖLDÜ

Olay, dün Bismil ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gezer'e ait ağıla giren sahipsiz köpekler, sürüdeki kuzulara saldırdı. Saldırıda, 15 kuzu öldü. Sabah saatlerinde ağıla gelen Gezer, kuzularını ölmüş halde buldu.

Diyarbakır'da başıboş köpekler 15 kuzuyu telef etti

Öte yandan, bir köpeğin kuzuyu götürdüğü anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Besici Mustafa Gezer, köpeklerle ilgili belediyeden şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Gezer, Diyarbakır, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Bismil, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da başıboş köpekler 15 kuzuyu telef etti - Son Dakika

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