Diyarbakır\'da başıboş köpekler 15 kuzuyu telef etti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 15 kuzu öldü. Köpeğin 1 kuzuyu götürdüğü anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

15 KUZU ÖLDÜ

Olay, dün Bismil ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gezer'e ait ağıla giren sahipsiz köpekler, sürüdeki kuzulara saldırdı. Saldırıda, 15 kuzu öldü. Sabah saatlerinde ağıla gelen Gezer, kuzularını ölmüş halde buldu.

Öte yandan, bir köpeğin kuzuyu götürdüğü anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Besici Mustafa Gezer, köpeklerle ilgili belediyeden şikayetçi oldu.