Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok - Son Dakika
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Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok

07.07.2026 20:45
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelirken ilk kez kullandığı yeni "Air Force One" uçağı, gelişmiş savunma teknolojisi ve lüks donanımıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Piyasa değerinin yaklaşık 900 milyon dolar olduğu belirtilen, dev Boeing, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmasıyla birlikte dünya basınında geniş yer buldu.

Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, küresel diplomasinin yanı sıra başkente iniş yapan devasa bir mühendislik harikasına da sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyaretinde ilk kez görücüye çıkardığı yeni Air Force One uçağı, son teknoloji savunma sistemleri, askeri önlemleri ve ultra lüks donanımıyla dünya basınının odak noktası haline geldi. ABD yönetiminin gökyüzündeki en önemli güç sembolü olan bu dev hava aracı, teknik kapasitesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok

KATAR EMİRİ'NDEN 900 MİLYON DOLARLIK DEV HEDİYE

Sıradan bir başkanlık uçağının çok ötesinde bir hikayeye sahip olan bu hava aracının piyasa değerinin yaklaşık 900 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Devasa Boeing, uzun yıllar boyunca Katar Emiri’nin resmi seyahatlerinde lüksün sınırlarını zorlayan bir hizmet verdikten sonra ABD yönetimine devredildi. Gerekli tüm modernizasyonların ve teknolojik dönüşümlerin tamamlanmasının ardından uçak, Trump'ın Ankara ziyaretiyle birlikte resmen yeni "Air Force One" olarak gökyüzündeki yerini aldı.

GÖKYÜZÜNDE BEŞ YILDIZLI REZİDANS KONFORU

Uçağın kapıları aralandığında, askeri bir hava aracından ziyade adeta beş yıldızlı bir saray konforu göze çarpıyor. Bulutların üzerinde kesintisiz bir konfor ve lüks sunmak üzere en ince ayrıntısına kadar tasarlanan dev uçak, geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. 

Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok

Hava aracının iç tasarımında ABD Başkanı Donald Trump için özel olarak hazırlanan ana yatak odasının yanı sıra, üst düzey konukların ağırlanabileceği misafir süitleri yer alıyor. 

Kritik diplomatik kararların havada da kesintisiz alınabilmesi adına yüksek teknolojiyle donatılmış stratejik toplantı salonları ve geniş çalışma ofislerine ev sahipliği yapan uçakta, ayrıca konforlu dinlenme locaları, birden fazla lüks banyo ve özel yaşam bölümleri bulunuyor.

Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok

HAVADA FÜZE KALKANI DEVREDE: ADETA ASKERİ KALE

Yeni Air Force One, göz alıcı ihtişamının ve sunduğu yüksek konforun arkasında aslında aşılması imkansız bir askeri kale de barındırıyor. 

Olası tüm hava ve kara tehditlerine, elektronik saldırılara karşı anında devreye giren gelişmiş füze savunma sistemleriyle donatılan uçak, başkanı havada tam koruma altına alıyor. 

Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok

100'den fazla yolcu ve mürettebatı aynı anda taşıyabilen bu mühendislik harikası, 14 bin 800 kilometreyi aşan menzili sayesinde dünyanın neredeyse her noktasına yakıt ikmali yapmadan, hiç duraksamadan uçuş gerçekleştirebiliyor.

Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yokTrump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok

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Son Dakika Air Force One Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok - Son Dakika
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