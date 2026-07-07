Messi\'nin penaltı kabusu devam ediyor

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürerken, turnuvanın en çok konuşulan anlarından biri yine Arjantinli süperstar Lionel Messi’den geldi.

MESSI, PENALTIDA KALECİYİ GEÇEMEDİ

Çeyrek finale yükselme mücadelesinde Arjantin ile Mısır, Atlanta’da bulunan Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmanın 21. dakikasında Arjantin, öne geçmek adına büyük bir fırsat yakalayarak penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen kaptan Lionel Messi, kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi ve takımına beraberliği getirme şansını tepti.

2026'DA İKİNCİ, TOPLAMDA 4'NCÜ PENALTI KAÇTI

Dünyaca ünlü yıldızın penaltı noktasındaki şanssızlığı bu turnuvada ilk değil. Lionel Messi, grup aşamalarında Avusturya ile oynanan müsabakada da benzer şekilde bir penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Messi kaçırdığı bu penaltıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda ikinci penaltısını kaçırdı. Arjantinli efsane ayrıca Dünya Kupası'nda kullandığı toplam 8 penaltının ise 4'ünü ağlarla buluşturamadı.