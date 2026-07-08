Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor - Son Dakika
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Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor
08.07.2026 15:37
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Türk televizyonunun sevilen oyuncularından ve usta seslendirme sanatçısı Ruhsar Gültekin'den gelen haber sevenlerini üzdü. Başındaki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki sanatçının beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ruhsar Gültekin, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan 62 yaşındaki sanatçının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ruhsar Gültekin, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başındaki şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki sanatçının yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Gültekin'in acil olarak ameliyata alındığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor

PARLA ŞENOL'DAN AÇIKLAMA 

Sanatçının sağlık durumunu oyuncu ve seslendirme sanatçısı Parla Şenol duyurdu. Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle..." ifadelerini kullandı.

ŞİRİNE KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI 

Kariyeri boyunca "Ruhsar", "Çiçek Taksi" ve "Yasemince" başta olmak üzere birçok dizi, tiyatro oyunu ve dublaj projesinde yer alan Ruhsar Gültekin, özellikle bir döneme damga vuran "Şirinler" çizgi filminde Şirine karakterini seslendirmesiyle geniş kitleler tarafından tanındı. 

Başarılı sanatçı, yıllardır hem oyunculuğu hem de seslendirme çalışmalarıyla Türk televizyon ve dublaj dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Magazin, Şirine, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Beyin Kanaması Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor - Son Dakika
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