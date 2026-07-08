Beşiktaş'ta denizde kadın cesedi bulundu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

İSKELE AÇIKLARINDA BULUNDU

Beşiktaş İskelesi açıklarında suda hareketsiz halde bulunan kadın, çalışanlar tarafından özel tekneye çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekne, sahil güvenlik eşliğinde Beşiktaş İskelesi'ne yanaştırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından kimlik teşhisi ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.