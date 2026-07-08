İBB davasında gerginlik: Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı - Son Dakika
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İBB davasında gerginlik: Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı

İBB davasında gerginlik: Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı
08.07.2026 15:20
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59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 64. duruşmasında kürsüye gelen Ekrem İmamoğlu, mahkeme başkanıyla girdiği savunma süresi tartışmasının ardından salondan çıkarıldı. Kendisine verilen süreyi "hak ihlali" olarak nitelendiren İmamoğlu'na mahkeme başkanı, "Burası senin yargılayacağın mekan değil" sözleriyle karşılık verdi. SEGBİS sistemi kapatılırken, salondan çıkarıldığı sırada İmamoğlu "Ben savunma yapmaya değil, yargılamaya geldim" diyerek heyete tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik (İBB) yolsuzluk iddiasıyla açılan dava devam ediyor. İki aydır devam eden davanın bugün 61'inci duruşması görüldü. Aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı davanın 64. duruşmasında gergin anlar yaşandı.

İmamoğlu, savunma süresinin kısıtlandığı iddiası üzerine mahkeme başkanı ile girdiği tartışmanın ardından duruşma salonundan çıkarıldı. Salonda tansiyonun yükselmesi üzerine mahkeme heyeti SEGBİS ses ve görüntü kayıt sistemini kapattırdı.

SAVUNMA SÜRESİ TARTIŞMASI: EKREM İMAMOĞLU'NU KISITLAMAK SİZE, KÜRSÜNÜZE, TÜRK YARGISINA ZARAR VERİR

Duruşma, sabah saatlerinde İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce'nin savunmasının kesilmesiyle gergin başladı. Öğle arasından sonra haklarındaki iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu, davanın alelacele bitirilmek istendiğini öne sürdü. Önceki duruşmalarda takvimin 10 Ağustos'a sarkabileceğinin söylendiğini ancak aniden 9 Temmuz'da karar kılındığını belirten İmamoğlu, kendisine sadece birkaç saatlik savunma süresi verildiğini iddia ederek durumu "ağır hak ihlali" olarak nitelendirdi.

İmamoğlu, mahkeme başkanına hitaben, "Ümit Özdağ Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı tam gün savunma yaptı, sevgili Selahattin Demirtaş ne yazık ki serbest bırakılmıyor, 14 gün kesilmeden savunma yaptı" diyerek kendisine yönelik adaletsiz bir çifte standart uygulandığını vurguladı.

Savunma metnine müdahale edilemeyeceğini belirten İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nu kısıtlamak size, kürsünüze, Türk yargısına zarar verir. Sizin verdiğiniz kararı umursamıyorum, siz bununla baş başa kalırsınız ama Türk yargısı zarar görür. Bugün ne konuşacağıma karar verecek değilsiniz, metni ben belirlerim" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI: YA SAVUNMA YAPARSINIZ YA SUSMA HAKKINIZI KULLANIRSINIZ

Mahkeme Başkanı ise takvimde esneme yapılmayacağını net bir dille ifade ederek, İmamoğlu'na "Kuralda değişiklik yapmayacağız. Yargılamayı belirlediğimiz takvimde bitireceğiz. Savunma yapıp yapmamak sizin takdirinizde. Ya savunma yaparsınız ya susma hakkınızı kullanırsınız. Susma hakkınızı kullanmayacaksanız savunma alacağız" sözleriyle karşılık verdi. 63 duruşmadır savcılığın tek bir somut delil sunulamadığını ileri süren İmamoğlu, Ankara'daki tarihi 36. NATO Zirvesi'ni hatırlatarak, "Böyle bir ortamda Ekrem İmamoğlu'nun susturulmasını nasıl anlatabilirsiniz?" diye sordu.

İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARILDI

İmamoğlu’nun eleştirilerinin dozunu artırması üzerine sinirler gerildi. Mahkeme başkanı, "Heyet olarak duruşmaların uzamasına biz sebep olmadık. Burası senin yargılayacağın mekan değil, sen yargılanmaya geldin" diyerek jandarmaya İmamoğlu’nun salondan çıkarılması talimatını verdi.

"BENİM ANKARA'DA YARGILAYACAKLARIM BURADA YARGILAYANLARA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Bu kararla birlikte salonda protesto sesleri yükselirken, Ekrem İmamoğlu jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı. Bu sırada arkasına dönerek mahkeme heyetine seslenen İmamoğlu, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım burada yargılayanlara müdahale etmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır. Ben savunma yapmaya değil, yargılamaya geldim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mahkeme, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İBB İBB davasında gerginlik: Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Bera Topal Bera Topal:
    Biri buna olayın ciddiyetin den bahsetsin artık...3 dunya savası cıkacak nerdeyse ne yasıyor bunlar 5 1 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    şaşırmış 0 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Adam sevdi silivriyi beee... mahkeme heyeti dahil cümle silivrililerle kanka((;: 0 0 Yanıtla
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