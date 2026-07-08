Denizli'de Esnaf Pastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Esnaf Pastanede Hayatını Kaybetti

08.07.2026 14:35
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İş yerine giderken rahatsızlanan perukçu Serdar Değneli pastanede fenalaşarak öldü.

Denizli'de iş yerine giderken rahatsızlanan esnaf, yardım istemek için girdiği pastanede hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çaybaşı Caddesi'nden Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki dükkanına doğru yürüyen perukçu Serdar Değneli (43), aniden rahatsızlanınca cadde üzerindeki bir pastaneye girdi. İşletme çalışanlarından su isteyen Değneli, suyu içtikten sonra yüzünü yıkamak için lavaboya giderken fenalaşarak yere düştü. 

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN PERUK SATIŞ DÜKKANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Durumu fark eden pastane çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serdar Değneli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Değneli'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Serdar Değneli'nin Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde peruk satış dükkanı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Esnaf Pastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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