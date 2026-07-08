İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası - Son Dakika
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İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

08.07.2026 15:40
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NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hayranlıkla inceleyen bakışlarıyla dikkat çeken 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in ülkesindeki mütevazı makam binası dikkat çekti. Binanın çok küçük olduğu görüldü.

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılan İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir’in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni hayranlıkla incelediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. 38 yaşındaki genç liderin şaşkınlığı, gözleri önüne serilen devasa mimari ile kendi ülkesindeki yönetim merkezi arasındaki büyük farkı yeniden gündeme taşıdı.

KENDİ BAŞBAKANLIK BİNASI KÜÇÜK VE SADE

Yaklaşık 390 bin nüfuslu İzlanda’nın başkent Reykjavik’teki başbakanlık binası, sadeliği ve küçük boyutuyla dikkat çekiyor.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

18. yüzyılda inşa edilen ve geçmişte hapishane olarak da kullanılan iki katlı bu mütevazı taş bina, Kuzey Avrupa’nın gösterişten uzak anlayışını simgeliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İzlanda, Ankara, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika İzlanda İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    adamlar aşmışlar lüx işini ihtiyaçları yok. ülke ekonomisinin güçlü olması, halkın refahı onlarda önemli bizde tersi 4 3 Yanıtla
  • Büşra çevik Büşra çevik:
    Oradaki fark refah seviyesinin tabandan tavana yükselmesi. 3 2 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK Ahmet Duran CELIK:
    bizim köyün sağlık ocağına benziyor 3 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Ya bizim kadar gösteriş meraklısı degiller nekar ayıp ya 0 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Dolbahçe sarayına benziyor sanki:) 0 0 Yanıtla
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