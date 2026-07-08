Türk sinemasının usta oyuncularından Nebahat Çehre, yaz tatilini geçirmek için bulunduğu Bodrum'da objektiflere yansıdı. 82 yaşındaki sanatçı, gününü Yalıkavak'ta konakladığı otelin plajında dinlenerek geçirdi.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde tatil yapan Nebahat Çehre, gün boyunca otelin plajında güneşlendi. Siyah mayo tercih eden usta oyuncu, sakin tavırlarıyla dikkat çekti.
Plajda şezlongunda vakit geçiren 82 yaşındaki oyuncunun denize girmediği görüldü. Çehre, gününü dinlenerek geçirirken objektiflere yansıdı.
Son Dakika › Magazin › Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı - Son Dakika
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